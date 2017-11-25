(Görüntülü Haber) Bozdağ; Mescit camilere düşmanlık edenler, Allah'a düşmanlık edenlerdir

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mısır’da camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını tepki göstererek, ‘’Mescitlere, camilere düşmanlık edenler esasında Allah\'a, dine, peygambere düşmanlık edenlerdir. Mescitlere, camilere saldıranlar sadece mescide, camiye değil, Allah’a, peygambere, İslam dinine saldırmış olurlar.’’ dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni aldığı kararı da açıklayan Bozdağ, \'\'2018 yılından itibaren de Hicri Takvim’e göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, \'Mevlidi Nebi Haftası\' adıyla kutlanmaya başlayacaktır\'\' diye konuştu. Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampusu içerisindeki Zeliha Akpınar Camii’nin temel atma törenine katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada Mısır’da cemiye yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısına tepki gösterdi. Bu saldırı gerçekleştirenlerin Allah’ın düşmanı olduğunu belirten Bozdağ, \"Mescitlere, camilere düşmanlık edenler esasında Allah\'a düşmanlık edenlerdir. Dine, peygambere düşmanlık edenlerdir. Mescitlere, camilere saldıranlar sadece mescide, camiye değil, Allah’a saldırmış olurlar. Peygambere saldırmış olurlar. İslam dinine saldırmış olurlar.\" dedi. \"MABETLER DOKUNULMAZDIR\" Tüm dünyada mabetlerin dokunulmaz olduğuna dikkat çeken Bozdağ, bu saldırıyı gerçekleştirenleri \'Allah’ın, İslam, din, Kuran, Hz. Muhammed ve insanlığın düşmanı\' olarak nitelendirdi. Bozdağ, \"Tüm dünyada mabetler dokunulmazdır. Bizim dinimizde de mabetlerimizde dokunulmazdır. Ama maalesef İslam’ı istismar eden bazı terör örgütleri hem de İslam adını kullanmak suretiyle Allah’a, Resulüne, Allah’ın yeryüzündeki evlerine düşmanlık ve karşı saldırı içindedir. Bunları şiddetle nefretle bir kez daha kınıyoruz. Buradan Mısır’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah’tan şifa diliyorum.’’ diye konuştu. TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI Teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi: ‘’Türkiye terörle mücadele konusunda nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun, terör örgütlerinin ideolojisi ne olursa olsun, her türlü terör örgütüyle, teröristlerle, terörizme amansız mücadeleye her zaman vardır. Biz bugün dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütleriyle amasız ve amansız bir mücadeleyi yapalım diye çağrı yapan dünya belki de tek ülkeyiz. Maalesef bu çağırımıza samimi bir dayanışma ve işbirliği desteği bulduk mu? Bulamadık. Bazı ülkeler terör örgütlerine hedeflerine göre ideolojilerine göre maalesef bilerek ve isteyerek destek vermektedir. Şunu çok net söylüyoruz. Terör terördür. Terör örgütü terör örgütüdür. Terörist de teröristtir. Bunlardan iyilik beklemek, bunlardan ülkelerinin kendi lehlerine çıkar, menfaat devşirme hesabı yapmaları asla kabul edilemez. İşte Mısır’da gördük. Başka yerlerde de gördük. Yapmamız gereken şey bellidir. Birlik olmak, beraber olmak, samimi işbirliği yapmak. Nerde kime karşı nasıl olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı amasız, amansız bir mücadeleye birlikte yapmaktır. Türkiye bu olay vesileyle Mısır halkının, Mısır devletinin yanındadır.\" \"İSLAM’IN ILIMLISI- ILIMSIZI OLMAZ\" Son dönemde \'Ilımlı\' ve \'ılımsız İslam\' tartışmaları yapıldığına dikkat çeken Bozdağ, şunları söyledi: \"Bir yandan mezhep mezhep, bir yandan başka meşrep meşrep İslam toplumunu ayırmak için uğraşırken, yeni bir siyasal mühendislik bugünlerde yeniden gündeme geldi. Benim bildiğim kadarıyla İslam tektir. Yorumları farklı olabilir. Ama İslam tektir. Kitabi kuran, peygamberi Hazreti Muhammet’tir. Ilımlı Müslüman, ılımsız Müslüman diye Müslümanları birbirinden ayırmak İslam anlayışını birbirinden ayırmak asla kabul edilemez. Bu Müslümanlara ve İslam’a dönük yeni bir uluslararası projedir. Buna yatkınlık gösterenler bu projeye taşeronluk yapanlardır. İslam düşmanlarının Müslümanlar üzerine terör örgütleriyle kurdukları tuzakların yeni dönemde farklı formatta İslam dünyasına içerisinde yer alacağını göstermektedir o nedenle bunun karşısında hep birlikte durmamız ve bu tür anlayışlara yer açılmasına izin vermemeliyiz.\" \"İZİN VERMEYECEĞİZ\" İslam üzerindeki bu yeni mühendislik faaliyetinin karşısında hep birlikte durulması gerektiğini belirten Bozdağ, \"Hükümet olarak bu tür anlayışlar karşısında olduğumuzu Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da açıklamalarıyla ortaya koyduk. İslam dünyasının yeni mühendislikler, yeni taşeronlarla, yeni FETÖ’ler, yeni DEAŞ’larla, yeni terör örgütleriyle şekillendirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Onları deşifre etmeye, onların tuzaklarını bir bir çökertmeye kararlıyız Bu noktada mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecektir.\" diye konuştu. \"MEVLİDİ NEBİ HAFTASI\" Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni aldığı kararı da açıklayan Bozdağ, şöyle dedi: \"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, \'Mevlidi Nebi Haftası\' adıyla Miladi Takvim’e göre değil. Hicri Takvim’e göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018’den itibaren de Hicri Takvim’e göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, Mevlidi Nebi Haftası adıyla kutlanmaya başlayacaktır.\"​