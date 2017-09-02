(Görüntülü Haber) Bozdağ: Kılıçdaroğlu Türk milletinden özür dilemeli

Harun GÖKÇEOĞLU/ YERKÖY(Yozgat), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat\'ın Yerköy İlçesi\'nde yaptığı açıklamada, “Siz Türk halkına sorun bakalım; hangi Türk vatandaşı şehitlerimizin manevi huzurunda içki içip, çiftetelli oynayıp, göbek atıyor. Halk adamı, halkını bilen, halkın değerlerine saygılı olan birisi bunu yapar mı? Yapamaz. Türkiye\'nin dört bir yanında hangi mezarlıkta veya mezarlık çevresinde içki içilip, göbek atılabilir, oynanabilir ve bunu halk hoş görebilir” dedi. Yozgat\'ın Yerköy İlçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHP tarafından Çanakkale\'de düzenlenen Adalet Kurultayı konusunda eleştirilerde bulunan Bozdağ, şunları söyledi: ŞEHİTLERİMİZİN KANI İLE SULANMIŞTIR \"Kurultayın yapıldığı yer bizim açımızdan son derece manevi yer, yüksek olan bir yer. O toprakların her bir karışı şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır. Ben oraları çok iyi bilen, tarihi bilen dostlarıma sorduğumda, tarihi bilenler orada her adımı atarken, besmele çekerek adımı atarlar. Çünkü adım attığımız yerde bir şehidimizin, şehit düştüğü yer olabilir, veya onun altında şehitlerimizin herhangi birisi bulunabilir. Onun manevi sorumluluğu içerisinde adım atmak ve orada besmele ile adım atmak edep gereğidir. Gördük ki kurultayda şehitlerimizin metfun bulunduğu bu büyük alanın içerisinde, o manevi bakımdan değer verdiğimiz yerin içerisinde çiftetelli atan, göbek atan, alkol kullanan bir edepsizliğe, bir saygısızlığa, bir terbiyesizliğe de bazı Cumhuriyet Halk Partililer imza attılar. Bazı gazeteler atletli fotoğraflı halk adamlığı vatandaşlık çıkarmaya çalışıyorlar Onlara buradan ifade etmek isterim. Siz Türk halkına sorun bakalım, hangi Türk vatandaşı şehitlerimizin manevi huzurunda içki içip, çiftetelli oynayıp, göbek atıyor. Halk adamı, halkını bilen, halkın değerlerine saygılı olan birisi bunu yapar mı?, yapamaz. Türkiye\'nin dört bir yanında hangi mezarlıkta veya mezarlık çevresinde içki içilip, göbek atılabilir, oynanabilir ve bunu halk hoş görebilir. Çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir edepsizlik, çok büyük bir saygısızlık ve hakaret var burada. Şehitlerimiz saygısızlık vardır. Gazilerimize saygısızlık vardır. Milletimize saygısızlık vardır. Tarihimize saygısızlık vardır. İnancımıza saygısızlık vardır. Şimdi bu saygısızlığın üzerini örtmeye gayret ediyorlar. Saygısızlığı yaptıktan sonra üzerini örtmek için çaba yanlıştır. Doğru olan, saygısızlığı yapmamaktır, yaptırmamaktır. Hem yapacaklar, hem de bu saygısızlıktan özür dilemeden, bu saygısızlığı yapanlara haddini bildirmeden sıyrılacaklar. Böyle bir şey olmaz. Bu saygısızlığı yapanlar hem disiplin cezalarına, hem de ceza hukuku bakımından suç oluşturan bir eylem varsa, buradan ceza görmeleri, hem de milletten özür dilemeleri lazım. Sadece onların değil, sayın Kılıçdaroğlu\'nun da \'Türk milletinden özür diliyorum\' demesi, şehitlerimizin manevi hatırasını zedeleyen bu saygısızlar nedeniyle şehitlerimizin manevi huzurlarında bizzat onlardan \'özür diliyorum\' demesi lazım\" diye konuştu. Irak bölgesel yönetimi tarafından yapılması planlanan referandum konusunda tepkilerini tekrarlayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: REFERANDUMA KARŞIYIZ \"Irak\'ın toprak bütünlüğüne siyasal birliğine egemenliğine bağımsızlığına saygı esastır. Türkiye bu birliğinin bozulmaması gerektiğini yüksek bir dille ifade etmiştir. Yapılacak halk oylamasının yanlış olduğunu sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız yüksek düzeyde ifade etmişlerdir. Hem kamuoyun nezdinde, hem de yapılan ikili görüşmelerle ifade edilmiştir. Burada referandumun yapılması bölgeye huzur, istikrar getirmez, güvenlik ortamını bozar, bölgeyi istikrarsızlaştırır ve bu bölgede hiç beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Bölgede sadece Kürtler yaşamıyor. Orada ihtilaflı bölgeler var, Türkmenler var, Araplar var. Sadece Barzani\'nin tek başına alacağı kararla bu bölgenin kaderinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bölge ülkelerinin bu konuda yaklaşımı çok nettir ve hepsi bu referanduma karşıdır. Irak merkezi hükümeti de bu referanduma karşıdır. Dolayısıyla Türkiye bu referandumun yapılmamasının, doğru olduğunu, bölgenin huzuru, güvenliği, istikrarı, barışı için referandumun ertelenmesinin şart olduğunu ifade etmiştir. Umarız ki bu referandum ertelenir ve bölge daha fazla istikrarsızlığa, huzursuzluğa, güvensiz ortama itilmez, yeni kargaşanın ortaya çıkılmasına fırsat verilmez, sağduyu egemen olur. Türkiye, bu referandumun ertelenmesi için gerekli girişimleri bu güne kadar sürdürdü, bundan sonrada sürdürecektir.\" KERKÜK ÜZERİNDE İHTİLAFLI KONULAR VAR Kerkük üzerinde de pek çok ihtilaflı konuların var olduğunun altını çizen Bozdağ, \"Ayrıca Kerkük\'ün de bu referanduma dahil edilmesi ayrı büyük bir yanlıştır. Çünkü Kerkük üzerinde pek çok ihtilaflı konu vardır ve bunların hiçbirisi açıklığa, çözüme kavuşturulmamıştır. Hem Kerkük, hem bölgenin tamamını kapsayan bu referandumu Türkiye olarak yanlış görüyoruz. Büyük bir tarihi hata olarak görüyoruz bölgenin huzursuzluğuna istikrarsızlığına daha fazla güvensiz ortamların oluşmasına yol açacak büyük bir yanlıştır. Umarız bu yanlıştan dönerler\" dedi. BANGLADEŞ SESSİZLİĞİNİ BOZMADI Arakanlı Müslümanlara yardım konusuna da değinen Bozdağ, \"Myanmar\'da Arakanlı Müslümanlara soykırımı andıran büyük bir katliam yapılıyor. Maalesef uluslararası toplum, Arakan\'da yaşanan katliama kör, sağır ve dilsiz durumdadır. Dün Dışişleri bakanımız açıkladı, buraya komşu Bangladeş hükümetine Dışişleri bakanımız bir çağrı yaptı. \'Arakanlı Müslümanları kabul edin, Türkiye olarak sizin masraflarınızı biz karşılayacağız\' dedik ve bu çağrımızı da yeniledik. Ama maalesef sessizlik hala devam ediyor\" diye konuştu. Bozdağ, Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde partisi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı, partililerinin ve ilçe halkının bayramlarını kutladı.