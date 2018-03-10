(Görüntülü Haber) Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın Allah ve Resulüne olan sevgisini tartışmak kimsenin haddi değildir (1)

Halit YILMAZ/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımıcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'İslam\'ın güncellenmesi\' konusundaki açıklamasının bazı çevreler tarafından çarpıtıldığını vurgulayarak, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir\" dedi.



Yozgat İl Özel İdaresi Bilgilendirme Toplantısı\'na Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Bekir Bozdağ, toplantı sonrasında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'İslam\'ın güncellenmesi\' sözüyle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:



\"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Recep Tayyip Erdoğan aklı erdiği günden beri Allah ve Resulünün yolunda sadece sözleriyle değil, eylemleriyle mücadele eden ve bunun için de bedel ödeyen bir liderdir. Bugün baktığınız zaman pek çok çevre FETÖ’cüsünden, PKK’sından, başkaca terör örgütlerine kadar, Cumhurbaşkanımıza düşmanlığı en büyük meziyet sayan zavallıcılarına kadar herkes hücum ediyor. Onlar dönüp kendilerine baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın imanı, ihlası, ameli, samimiyeti ortadadır. Buna laf söyleyen, çamur atanlar bu gerçeği değiştiremezler. Sayın Cumhurbaşkanımızı buradan yıpratamazlar. Bunlar sadece kendi ahlaksızlarını, kendi seviyesizliklerini, kendi zavallılıklarını ortaya koyacaktır. Onun Allah ve Resulüne sevdalı, mümin olduğuna milyarlar şahittir.\"



\'HİÇBİR İŞÇİMİZİN, ÇİFTÇİMİZİN MAĞDURİYETİ OLMAYACAK\'



Bekir Bozdağ, daha sonra partisinin 5\'inci İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin şöyle dedi:



\"Bizim şeker fabrikalarını özelleştirirken hedefimiz bu fabrikaların daha verimli bir şekilde işletilmesini, bulundukları illere ülkemize ve çiftçimize daha faydalı hale getirilmesini sağlama hedefini taşımaktadır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini AK Parti hükümetleri hiçbir zaman söylemedi. Biz her zaman özelleştirmeden yana olduğumuzu söyledik. Yozgat’ta da Sorgun Şeker Fabrikası\'na gittiğimizde de biz işçilerimizin yüzüne de bunu söyledik, kimseyi aldatmadık, kimseyi kandırmadık. Hiçbir işçimizin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Yozgat pancar üretiminde Türkiye’de en başta yer alan ilimizdir. Pancar üretecimiz mağdur olmayacaktır. Üretim alanlarında bir daralma yaşamayacak, azaltılmaya gidilmeyecek. Kotasını kullanmayan fabrika olduğu zaman o fabrikanın kotası iptal edilecek, başkalarına verilecektir. Kim ki çiftçimizi mağdur edecek bir şeye giderse ona verdiğimiz hakkı alacağız. Çiftçimizin hizmet bedeline yansıtacağız. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyeti kesinlikle olmayacak.\"



\'SAYIN KILIÇDAROĞLU, KİMİNLE ANLAŞTIYSAK AÇIKLA\'



Nişasta bazlı şekerin kotasının artırılacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şunları kaydetti:



\"Ana Muhalefetin Lideri geçen dile getirdi. ‘Nişasta bazlı şekerin kotasını artıracaklar, milletimizin sağlığıyla oynayacaklar. Anlaşmayı açıklayın’ dedi. Böyle bir anlaşma yok. Nişasta bazlı şekerin kotasını artırmak diye bir şey yok. Ben buradan diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, kiminle anlaştıysak lütfen anlaştığımız kişinin, devlet varsa devletin, şirket varsa şirketin adını açıkla. Biz de öğrenelim. Bütün Türkiye de öğrensin. Ben buradan söylüyorum. Başbakanımız da söyledi. Biz tam tersini yapacağız. Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adımlar atacağız. Özelleştirme bitmeden önce bunu yapacağız. Bunun sebebi de şeker pancarı üretiminden şeker üretiminin daha fazla yapılmasını sağlamak. Şeker fabrikalarının saygın bir şekilde çalışmasını temin etmek ve pancar üreten çiftçimizi korumak ve halkımızın sağlığına daha büyük önem vermek maksadıyla bunu yapacağız ve bu adımı da atacağız. Ben merak ediyorum, bu kotayı azalttığımızda milletin gözüne baka baka yalan söyleyenler hangi açıklamayı yapacaklar. Onun için biz ne yaptığımızı biliyor ve hangi adımlar atacağımızı çok iyi biliyoruz. Fabrikaların özelleştirilmesi hem bulundukları illere hem çiftçilere hem de ülkemize büyük yararlar sağlayacaktır.\"

