(Görüntülü Haber) Bolu'da anaokulu ve ilkokul öğrencileri için 'Dini eğitim' protokolü

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında, anakolu ve anasınıfı öğrencileri ile ilkokul 2 ve 3\'üncü sınıf öğrencilere yönelik \'Değerler eğitimi\' ve \'Dini eğitim çalışmaları\' yapılması için protokol imzalandı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Müftülüğü İşbirliğinde Okul Öncesi ve İlkokullarda Gerçekleştirilecek Eğitim\' başlıklı protokol ile 4-6 yaş okul öncesi ile ilkokul öğrencilerinin manevi ve kültürel gelişmelerinin sağlanması amaçlandığı belirtildi. Protokole göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan \'Kuran Kursları Öğretim Programı\', Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatında belirtilen özelliklere sahip Kuran Kursu öğreticileri tarafından uygulanacak. Kuran Kursları Öğretim Programı, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı anaokulu ve ilkokullar bünyesinde bulunan anasınıfları ile 2 ve 3\'üncü sınıflarda uygulanacak. Valilik oluruyla 28 Eylül\'de imzalanan protokolde, verilecek eğitime öğrencilerin katılımının isteğe bağlı olduğu ve velinin yazılı beyanı üzerine öğrencinin eğitime alınacağı belirtildi. Protokolde şöyle denildi: \"Kuran Kursları Öğretim Programı, anokullarında haftada 6 saat, ilkokul 2 ve 3\'üncü sınıflarda serbest etkinlik saatlerinde 2 saat olacak şekilde uygulanacak. Kuran eğitimleri Müftülükte görevli 4-6 yaş formasyonu veya sertifikasına sahip en az önlisans ve lisans mezunu pedagojik formasyon sahibi personel tarafndan verilecek. Görevlendirilen öğreticiler okullarda en az 18 saat, en fazla 30 saat derse girecek. Her sınıf ayrı ayrı veya okulca yılda bir kere okula en yakın cami ya da kentte tarihi bir cami ziyaret edilecek. İsteyen her okul kendi bünyesinde ve velilere yönelik olmak üzere Kuran Kursu öğretcileri sorumluluğunda dini gün veya gecelerde etkinlik yapabilecek. Uygun sınıf ve ortamı bulunan okullarda velilere yönelik Kuran Kursu açılması talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirilecektir.\" EĞİTİM-SEN\'DEN TEPKİ Eğitim- Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, protokole tepki göstererek şöyle konuştu: \"İmzalanan protokol gereğince bu akıl almaz uygulama okullarımızda 4 Ekim 2017 tarihi itibariyle okul müdürleri tarafından hayata geçirilmeye başlanmıştır. Okulun normal ders saatleri içerisinde ve sınıf öğretmeninin sınıfta olmadığı bir ortamda 2 saatlik dersin içeriği bilinmeyen ve pedagojik formasyonu, çocuklarla ilgili hiçbir deneyimi olmayan kişilerce verilmesi planlanmaktadır. Okul müdürleri öğretmenleri acil olarak toplantıya çağırarak bu akıl almaz içeriği ve sınırları bilinmeyen protokol gereğince yapılacak derse velilerden öğrencilerini göndermeleri için onay verdiklerini gösterir dilekçeleri alma telaşına düşmüşlerdir. İmzalanan protokol söz konusu derse katılımın isteğe bağlı olarak gerçekleşeceğini belirtse de öğrenci velilerimize gönderilen matbu dilekçelerde kimlerin bu eğitimi vereceği belirtilmemiş ve sadece \'istiyorum\' seçeneği yerleştirilerek öğrenci velilerine dönük yönlendirme yapılmıştır. Dilekçelerde, imzalan protokole bile aykırı olarak \'İstemiyorum\' seçeneği dahi yer almamaktadır.\"