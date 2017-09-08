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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Bodrum'da klasik Türk müziği gecesi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Karsanat Barok Müzik Festivali'nin kapanış gecesinde Karya Türk Müziği Topluluğu, Barok Dönem'de yaşamış klasik Türk müziğ

08 Eylül 2017 15:19

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Karsanat Barok Müzik Festivali\'nin kapanış gecesinde Karya Türk Müziği Topluluğu, Barok Dönem\'de yaşamış klasik Türk müziği bestecilerinin eserlerini seslendirdi. KARSANAT tarafından Bodrum Belediyesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Avusturya Kültür Ofisi\'nin destekleri ile düzenlenen 8. Karsanat Barok Müzik Festivali sona erdi. Bodrum Antik Tiyatro\'da gerçekleşen konserde, Özge Eyüboğlu\'nun solistliğinde Karya Türk Müziği Topluluğu sahne aldı. Topluluk, klasik Türk müziği bestecilerinin eserlerini, Prof. Dr. Nevzat Atlığ\'ın Sanat Danışmanlığı\'nda seslendirdi. Klasik kemençede Mehmet Yalgın, neyde Kaşif Demiröz, viyolonselde Seher Erkan, kanunda Cüneyt Çakal, vurmalı sazlarda Selçuk Yazıcı\'dan oluşan topluluk, solist Özge Eyüpoğlu\'na eşlik etti. Eyüboğlu konserde, Barok Dönem Avrupalı bestecilerin çağdaşları Dede Efendi, Tanburi Mustafa Çavuş gibi çok önemli bestecilerin eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Eyüboğlu, konserinde sonunda seyircilerin yoğun alkışları üzerine 2 eser daha seslendirdi.

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