(Görüntülü Haber) Bina teknolojilerinin geleceği, Honeywell Users Group & IoT Zirvesi'nde ele alındı

İSTANBUL, (DHA)- BAĞLANTILI bina yazılım ve teknolojileri alanının öncü firmalarından Honeywell tarafından İstanbul\'da gerçekleştirilen \"Honeywell Users Group & IoT Zirvesi\" Türkiye’deki binaları daha “akıllı” hale getirmek için nesnelerin internetinden (IoT) yararlanma konusuna odaklandı. Zirvede bir araya gelen sektör liderleri, nesnelerin internetini ve bu teknolojinin Türkiye’de verimli, güvenli ve akıllı binalar tesis etmedeki rolünü ele aldı. Türkiye’de ikinci kez düzenlenen zirvede bir araya gelen 300’ü aşkın sektör profesyoneli ve fikir önderi, akıllı binaların evrimini, bağlantılı binaların Türkiye’nin tüm şehirlerini nasıl yeniden şekillendirdiğini ve bu değişimde teknolojinin rolünü tartıştı. Etkinliğe Honeywell’in yanı sıra Philips Aydınlatma, Dell, Microsoft, Turkcell ve diğer sektör liderlerinin global ve yerel organizasyonlarının temsilcileri de katıldı. Modern dünyanın ve firma olarak yaptıkları her işin merkezinde bağlanabilirliğin yer aldığını söyleyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, \"IoT günlük hayatımızın her yönünü yeniden şekillendiriyor, basit işlemleri karmaşık dijital-fiziksel ara yüzlere dönüştürüyor. Akıllı binaların yaşadığı süreci bir evrim olarak tanımlıyoruz çünkü elimizdeki varlıkları ve altyapıları kullanarak bunları akıllı bir binaya nasıl dönüştürebileceğimizi anlamamız gerekiyor. Entegrasyon akıllı binaların temelinde yer alıyor. Honeywell, işte bu noktada fiziksel ürünleri yazılım çözümleriyle birleştirerek insanları ve varlıkları birbirine bağlama konusunda standartları belirliyor. Etkinliğimizde, benzer düşünce yapısına sahip sektör profesyonelleri bir araya gelerek binalarda IoT konusundaki zorlukları tartışma ve çözüm yolları geliştirme fırsatını yakaladılar\" diye konuştu. \"GELİŞMELERİN HER ZAMAN İLERİSİNDE OLMALIYIZ\" \"Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu’daki bina işletmecileri, tesisleri daha yeşil, daha güvenli ve daha verimli hale getirirken işletme maliyetlerini de düşürme konusunda büyük bir baskı altında. Bunu yapabilmek için bölgedeki bina ve tesis yöneticileri IoT’den yararlanabilir\" diyen Honeywell Bina Çözümleri, Gelişmekte Olan Bölgeler Başkanı Paolo Cervini, \"IoT, daha fazla bilgi kullanarak daha doğru kararlar için çok değerli veri analizleri yapmayı sağlarken, bina işletmecilerine önemli fırsatlar sunuyor. Karar mercilerini IoT’nin sunduğu fırsatlar ve bulut teknolojisiyle daha akıllı binaların geliştirilmesi konusunda bilgilendirmeye devam etmemiz büyük önem taşıyor\" dedi. Binaları daha üretken kılmak için nesnelerin interneti yaklaşımından faydalandıklarını söyleyen Cervini, \"Birbirine bağlı, entegre bir dünya yaratmak için uğraşıyoruz. Türkiye\'yi her zaman teknolojiyi kucaklamaya ve benimsemeye istekli bir ülke olarak görüyorum. Şu anda teknolojinin gerisinde kalmak kesinlikle bir risk. Çünkü sektör çok hızlı ilerliyor. Bu noktada devletlerle özel sektörün mutlaka işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde sektörün gereksinimleri daha iyi anlaşılabilir. Bu gelişmelerin gerisinde kalmak bir yana şu anda olması gereken gelişmelere göre hep bir adım ileride olmak\" diye konuştu. Zirvenin, \"Akıllı Binalarda / Tesislerde IoT\" oturumunda, \"Aydınlatmanın Ötesinde Çözümleri\" katılımcılarla paylaşan Philips Aydınlatma Proje Kanalı Pazarlama Müdürü Dilara Gürkan, “Teknolojide gerçekleşen “Nesnelerin İnterneti” devrimini göğüsleyen sektörler arasında aydınlatma öncü sıralarda yer almakta. Biz de bu devrimin potansiyelini maksimum seviyede değerlendirebilmek adına hem öncü, inovatif çözümler sağlayarak hem de Honeywell gibi önemli oyuncularla işbirliği yaparak akıllı bina teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyoruz” diyerek etkinliğin sektör için önemini vurguladı. Zirve’deki oturumlar ve panellerde katılımcılar sürekli değişen dijital ortamın sunduğu fırsatları birlikte değerlendirdiler ve bu evrimin hızla maddi kazanca dönüştürülmesinin önemini tartıştılar. Yeni teknolojileri benimseyen ve hem modernizasyon hem de yaşam döngüsü uygulamaları üzerinde çalışan şirketler, paralel oturumlarda kendi başarı hikayelerini de paylaşma imkanı buldular.