(Görüntülü Haber) BİLTES Eğitim Grubu'nda yeni sistem konuşuldu

Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, (DHA) TEOG\'un kaldırılmasının ardından eğitim kurumları da harekete geçti. Yeni sistemin daha iyi olabileceğini belirten Biltes Eğitim Grubu Kurucusu Can Uysal, belli analizler yapıldıktan sonra sistemin yavaş yavaş ortaya çıkacağını söyledi. \"OKULLARIN KRİTERLERİ OLMALI\" BİLTES Eğitim Grubu olarak bir çalıştay da düzenlediklerini de belirten Uysal çalıştayı şöyle anlattı, \"Geçişlerin doğru kurgulanıp kurgulanmaması, sonuç olarak ortaöğretim kurumlarının öğrencileri nasıl seçeceğine karar verecekleri bir sisteme dönüşeceğini düşünüyoruz. Bunun içinde mutlaka akademik şeyler olacaktır. Testler, sınavlar mutlaka olacaktır. Çünkü bir ortaöğretim kurumu olarak da nasıl öğrenci almak istersiniz bunu düşünün. Bu devlet kurumu da olabilir özel kurum da olabilir fark etmez. Sizin de belli kriterleriniz olmalı. Tabii ki akademik kriterleriniz olmalı ama mutlaka sosyal sanatsal kültürel ve mutlaka içinde sosyal sorumluluğu barındıran kriterleriniz de olmalı. Biz bunlarla ilgili bugün bir aradayız. Eğitim liderlerimizle birlikte Biltes Koleji Teog Çalıştayı, yeni sınav sistemine geçiş çalıştayı yapacağız, fikirlerimizi sunacağız değerli bakanlığımıza. Çorbada bizim de bir parça tuzumuz olursa çok mutlu olacağız.\" \"SANAT VE SPOR YETENEĞİNİ DESTEKLEYEN BİR SİSTEM OLMALI\" Yeni sistemde her şeye sadece akademik olarak bakılmaması gerektiğini, spor ve sanata yeteneği olan gençlerin de desteklenmesi gerektiğini söyleyen Uysal sözlerini şöyle noktaladı, \"Tabii ki biz eğitimciler olarak her şeyi akademik olarak görüyoruz ama olayın sosyal tarafını destekleyen, özellikle öğrencinin yeteneğini keşfederek ön plana çıkaran bir sistem olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu sadece hobi olarak düşünmemek gerekiyor. Öğrenciler yaklaşık olarak 40 saat okulda kalıyor ve çok yetenekli bir sporcu olmasına rağmen sadece beden eğitimi dersi 2 saatle sınırlı. Yani bunları destekleyen öğrencinin yeteneğini, sanattaki yeteneğini destekleyen, sosyal sorumluluk projelerindeki etkisini arttıracak olan farklı bir sistem olması gerektiğine inanıyoruz. Bugünde zaten Biltes Koleji olarak önceliğimiz bu olacak.\"