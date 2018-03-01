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Bilim / Teknoloji

(Görüntülü Haber) Bilim ve sanat öğrencileri kutu taşıyan robot tasarladı

    Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA 'da Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kutu taşıyabilen robot tasarladı

01 Mart 2018 14:44

 

 

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA \'da Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kutu taşıyabilen robot tasarladı.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezde öğrenci, teknisyenler ve öğretmenlerden oluştan takım, 85x80 boyutunda kutu taşıyan ve verilen görevleri yerine getirebilen robot yaptı. Kumandayla veya yazılım programı ile çalışan ve verilen görevleri yerine getiren robot, taşıdığı kutuyu istenilen bölgeye bırakıyor.

Çukurova Bilim Sanat Merkezi Okul Müdürü Sezai Sarpkaya, öğrencilerinin başarılı bir işe imza attığını söyledi. Sarpkaya, \"Burası özel yetenekli öğrencilere eğitim veren, okullarının dışında bize devam ettikleri bir merkez. Burada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir takım oluşturdu. Proje tabanlı eğitimle öğrencilerimiz sanayiye giderek, sanayideki ustalarla nasıl bir dizayn yapacaklarını robot üzerinde gerçekleştirdiler. Ürettiğimiz robotu, ileriki zamanda daha da geliştirerek bilime ve sanata katkılarımızı artırmak istiyoruz\" dedi.

BİLİMİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ

Öğrencilerin robota büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Fizik Öğretmeni Mihrunisa Duran, şunları söyledi:

\"Uzun süredir çalışma yapıyorlardı. Fakat bu tarzda mekaniğin ve mühendisliğin içerisinde olduğu biraz daha yazılımın gelişmiş ve elektroniğin uygulandığı bir eğitime ihtiyaçları vardı. Bu robotun çalışması onu karşılıyor. Çocuklarımız uygulama yaparak bütün detayları öğreniyorlar. Kitaplar üzerinde veya tahtada anlatılanların dışında çocuklar, uygulamalarla bunları öğrenebiliyor. Bu çalışmanın en büyük katkılarından biri bilimi yaygınlaştırma oldu.\"

YARIŞMAYA GİRECEK

10-12 Mart tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda düzenlenecek Amerikan merkezli FIRST Robotics Competition (FRC) Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası liseler arası robot yarışmasında yarışacak olan robot, jüri karşısına çıkacak. Robotun yarışmada ilk 6 takım arasına girmesi halinde Adana Bilim ve Sanat Merkezi, 18-21 Nisan tarihleri arasında Amerika\'nın Houston eyaletinde düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Merkezde eğitim gören Eyüp Taşçı, \"Robotumuz kutuları belirli bölgelere atıyor. Turnuvada da belirli yükseklere atmaya çalışacak ve biz robotun attığı yüksekliklere göre puan alacağız. Ona göre de sıralamalar olacak. Farklı ödüller olacak, bu ödülleri kazanmaya adayız\" dedi.


 

 

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