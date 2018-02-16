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Sağlık

(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda sağlık konferanslarına vatandaştan yoğun ilgi

İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu Belediyesi tarafından Fetihtepe Semt Konağı'nda “Kışın Sağlıklı Kalmanın Anahtarı” konulu sağlık konferansı düzenlendi

16 Şubat 2018 20:42

İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu Belediyesi tarafından Fetihtepe Semt Konağı\'nda “Kışın Sağlıklı Kalmanın Anahtarı” konulu sağlık konferansı düzenlendi. Konferansa katılan Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar da katılımcılara sağlıklı yaşamanın püf noktalarını anlattı. Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların soğuk kış aylarında sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla “Kışın Sağlıklı Kalmanın Anahtarı” başlıklı konferanslar düzenliyor. Beyoğlu’nun 15 farklı noktasında bulunan Semt Konakları\'nda verilmeye başlanan konferansların 12’ncisi Fetihtepe Semt Konağı\'nda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar’ın da katıldığı konferansta, adaçayı ve ısırgan otunun faydaları anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda katılımcılara bitki çayı ikram edildi. “TÜRKİYE MENŞELİ OLMAYAN BAKLİYAT TAVSİYE ETMİYORUM” Kadınlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar ise, “Piyasadaki marketlerden olabildikçe uzak dursunlar. Markete ürün girdiği zaman raf ömrünün uzun olması bir takım sorunlar yaratıyor. İki aylık yoğurt olmaz, 6 ay dayanan ürün olmaz. Türkiye menşeli olmayan bakliyat tavsiye etmiyorum. Kesin ilaçlanmış olarak gelir, Kanada’dan Türkiye’ye bakliyat gelmez. Ellerinden gelen önlemi alıp, sonra biraz tevekküllü olmalarını öneriyorum. Kadınlarımız da bunları iyi anlamış. Özellikle pazara gitmelerini ve etraflarındaki küçük üreticileri desteklemelerini öneriyorum. Sütü mümkün olduğunca sokaktan alsınlar, kendilerine bir sütçü edinsinler. Evde turşu, sirke yapma gibi alışkanlıkların baştan kazandırılması için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı. “VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN SEMİNERLER DÜZENLİYORUZ” Sağlık konferanslarıyla toplumun giderek daha da bilinçlendiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ”Uzman doktorlar eşliğinde, sağlıklı beslenme konusunda görüşler alıyoruz. Belediyecilik sadece yol, çöp, çukur olmaktan çıktı. Artık kültür, sanat, sağlık ve bireysel hayatımızı kolaylaştıracak bütün alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. Konferans sonunda ise katılımcılara çekilişle verilen sağlık kitabı Yavuz Dizdar tarafından imzalandı.

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