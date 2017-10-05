(Görüntülü Haber) Beylikdüzü'nde caz rüzgarı esmeye devam ediyor

İstanbul, 5 Ekim, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Caz Festivali dördüncü gününde de caz müziğinin duayenlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam etti. Yaşam Vadisi\'nde gerçekleşen ve önemli isimlerin sahne aldığı festival soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi tarafından takip edildi. \'Dünya Caz Günü\' ev sahipliği için usta müzisyenlerden davet alan ve Türkiye\'yi dünyada temsil etmiş caz gitar üstatlarından Önder Focan, Türk caz vokalinin önemli isimlerinden Sibel Köse ve genç kuşak kontrbasçılarından Kağan Yıldız aynı sahnede buluştu. Beylikdüzü halkından büyük beğeni toplayan 3\'lü, konser sonrası ayakta alkışlandı. \'Zevkle çaldığımız konserlerden biri\' Beylikdüzü ikinci Caz Festivali\'ni olağanüstü bir organizasyon olarak değerlendiren Önder Focan, \'Katılım çok iyi. Hem organizasyon hem de dinleyicilerimiz tarafından çok hoş karşılandık. Çok keyifli bir dinleyiciye çaldığımızı düşünüyorum. Zevkle çaldığımız konserlerden biri. İnşallah böyle devam eder. Zaten bu sıcaklık oldukça devam edeceğe de benziyor? diye konuştu. \'Bu organizasyonlarla caza olan ilgi artacaktır\' İlk defa Beylikdüzü\'ne geldiğini belirten Sibel Köse, \'Burada çok sıcak karşılandık. Gösterilen ilgi çok güzeldi. Bu yüzden biz de kendimizi olduğumuz gibi ifade etme şansı bulduk. Bütün Türkiye\'yi düşünürsek cazı çok az kişinin dinlediğini söyleyebiliriz. Bu durum belki cazın yabancı olmasından belki de caz etkinliklerinin belli bir bütçeyi gerektiriyor olmasından kaynaklanıyordur. Bunun gibi halka açık organizasyonlar oldukça bence bu müziğe olan ilgi de artacaktır dedi. \'Belediyeler caz müzisyenlerine destek olmalı\' Gerçekleştirilen organizasyonun büyük önem arz ettiğine değinen Kağan Yıldız, Biz caz müzisyenleri desteğe ihtiyaçları olan topluluklarız. Bu desteğin belediyeler tarafından yapılması bizim için çok önemli. Derin bir felsefesi olan müziğin ve sanatın her dalını barındıran etkinliklerin yapılması bizim için çok önemli. İkinci senesi olmasına rağmen bu organizasyon çok güzel bir başlangıç. Umarım bunun devamı gelir ifadelerinde bulundu.