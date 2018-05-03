(Görüntülü Haber) Beylikdüzü 10. yıl etkinlikleri “İçinde Deniz Geçsin” sergisi ile başladı

İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ’nün ilçe oluşunun 10. yılı etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye’de Hyperrealism (foto-gerçekçilik) akımının öncüsü Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” adlı kişisel resim sergisi ile başladı. Sergi 1 ay süre ile Beylikdüzü sakinlerine yeniden merhaba diyen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)\'nde açık kalacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 10. yıl etkinlikleri Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” adlı kişisel resim sergisi açılışı ile başladı. Eserlerinde hayatın içinden gerçek figürleri işleyen ve özellikle şehir, sokak temalarını sanatına yansıtan ünlü ressam; sanatseverlerin büyük ilgisini gördü. Serginin açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Başkan Danışmanları Erhan Bayladı, Cengiz Özkarabekir ve Ambarlı Altaş Liman Yönetim Kurulu Başkanı Altan Köseoğlu ile birlikte yaptı. “BAKSM İSTANBUL’UN İDDİALI MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK” Kültür ve sanat alanında hep bir adım önce olmayı hedeflediklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şehrimizin öncelikleri var. Önce insan nefes alabilmeli, birinci önceliğimiz bu nedenle park alanları oldu. İkinci önceliğimiz ruhen nefes alma boyutu. Bunu da sanat ve kültür ile sağlayabiliriz. Bu bakımdan mekan ve aktiviteler çok önemli. Geçmişten bugüne büyük eksikliklerle gelmiş kültür merkezinin insanların keyif aldığı bir merkeze dönüşmesini hayal ettik. 1 buçuk yıldır ciddi emek verdik ve sonuç olarak tüm alanları nitelikli kullanılan bir yapıya dönüştürdük. Bu merkez sanat adına bu kentin kalbi ve İstanbul’un iddialı merkezlerinden birisi olacak. Geleceğe umutla bakan bir milletin yaşadığı bir ilçe haline geleceğiz.” dedi. Sanatçı Mustafa Sekban ise, “Gururluyum. Biz ressamlar fazla konuşmamayı ve eserlerimizi serdikten sonra dinlemeyi tercih ederiz” İfadesini kullandı. Türkiye’de foto-gerçekçilik akımının öncüsü olarak bilinen Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” isimli sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ismi Galeri Bedri Rahmi olarak akıllarda yer edecek olan galeride 1 ay boyunca açık kalacak. Bir süredir tadilatı devam eden ve tamamlanan yeni ismi, gösterişli duruşu ile Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10. yılı organizasyonlarına ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) etkinlikler 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde dopdolu programlarla devam edecek.