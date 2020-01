(Görüntülü Haber) BBP Genel Başkanı Destici: Barzani, referandum yaptığına pişman olacak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Barzani\'nin referandumu yaptığına pişman olacağını söyledi.



Ankara il kongresinde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Bugün on Muharrem. Ben öncelikle tüm İslam dünyasının on Muharrem\'ini aşure gününü tebrik ederken, öbür taraftan da Kerbela şehitlerimizi, tüm Kerbela şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun\" dedi.



Referandum sonrası Barzani\'nin pişman olacağını dile getiren Destici, \"Barzani 25 Eylül\'de bağımsızlık referandumunu Siyonist İsrail, Amerika ve batıya güvenerek yaptı. Ama yaptığına inşallah pişman olacak. Bu hatasından bir an önce geri adım atmazsa, kendisi de bedelini ağır ödeyecek. Ama oradaki masum Kürt kardeşlerimize de ödetecek. Biz masum olanı da, masum olmayanı da hep ayırarak gittik. Hiçbir zaman toptancı zihniyet ile bakmadık. Bunda sonra da bakmayacağız. Irak ve Suriye\'de Türkmen, Kürt, Arap bütün bu kardeşlerimizin kardeşçe, barış içerisinde, özgür bir şekilde, kendi kaynaklarını kendileri tüketerek, kendilerinin refahı için kullanarak yaşamalarını arzu ediyoruz\" diye konuştu.





\'TEKRAR BİR TÜRKMEN KATLİAMINA İZİN VERMEYİZ\'



Kerkük konusunda Irak merkezi yönetimiyle ortak karar alınması gerektiğini savunan Destici, \"Kerkük, peşmergeden en kısa sürede temizlenmelidir. Türkiye, Irak, o bölgedeki Türkmenler bir araya gelmeli ve hep birlikte peşmergeyi, yani Barzani, Talabani ve PKK da var orada, tüm bu unsurlar temizlenmelidir. Türkmenlere karşı 1920\'lerde, 30\'larda, 50\'lerde, 80\'de olduğu gibi bir katliama girişilirse, Türkmenlere karşı silahlı bir mücadele yapılırsa, bu sefer seyretmeyeceğiz ve Türkmen kardeşlerimizin yanında canımızla, kanımızla her şeyimizle olacağız. Tekrar bir Türkmen katliamına Allah\'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz\" dedi.





\'HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI\'



Barzani ve Talabani\'ye güvenilmeyeceğini Büyük Birlik Partisi olarak geçmişte ve bugünde söylediklerini ifade eden Destici, \"Bunlarla iş tutmanın, yola çıkmanın doğru olmadığını ve bunları palazlandırmanın doğru olmadığını ve nihayetinde bunlar gün gelecek hainliklerini yapacaklar diye biz defalarca hükümeti ve Türkiye yönetenleri uyardık. O zaman da bize siz barış istemiyorsunuz, siz terör sürsün istiyorsunuz, siz bundan siyaset yapıyorsunuz gibi bizi siyasi hayatımızda hiçbir dönem yapmayacağımız ucuzluk ve basitliklerle bizi itham ettiler. Ama geldiğimiz nokta da ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı\" diye konuştu.





\'YA YOK EDECEKSİNİZ, YA YOK EDECEKSİNİZ BAŞKA YOLU YOK\'



Geçmiş dönemlerde terörle mücadelede büyük zafiyetler gösterildiğini söyleyen Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:



\"Geçmiş dönemlerde 34 sene zarfı içerisinde terörle mücadelede büyük zafiyetlerin gösterildiği dönemler yaşandı. Ciddi anlamda mücadele edilen dönemler de oldu. Ama maalesef bu sürekli olmadı. Şu anda terörle mücadelede ciddi adımlar atılıyor. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Bunun ötesi yok. Ya yok edeceksiniz, ya yok edeceksiniz, bunun başka yolu yok. Onun için şu anda terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn bir mücadele verilmektedir. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah bu mücadele, bu azimle ve bu kararlılıkla sürdürüldüğünde bu terör belasından milletimiz devletimiz kurtulacaktır.\"