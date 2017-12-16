(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir (3)

BAŞBAKAN\'IN OTOBÜSÜNÜN ARKASINDAN KOŞTU



Başbakan Binali Yıldırım, Kazım Karabekir Spor Salonu\'nda AK Parti Ardahan 6\'ncı Olağan Kongresi\'nde partililere seslendikten sonra salondan otobüsle ayrıldı. Bu sırada Serdar Sütlü adlı genç, aracın önünde bekleyerek durmaları için işaret etti. Başbakanlık otobüsünün hareket etmesinin ardından Sütlü, koşarak takibe başladı. Yaklaşık 200 metre koşan Serdar Sütlü\'yü fark eden korumalar, Başbakan Yıldırım\'ın talimatıyla genci otobüse aldı. Serdar Sütlü\'nün burada Başbakan Yıldırım ile ne konuştuğu öğrenilemedi.