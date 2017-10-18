(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: TEOG yerine gelecek sistemin detaylarını bir hafta içerisinde paylaşacağız (3)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni\'nde konuştu. Yıldırım, \"Propagandalar yapılıyor \'eğitim sistemi alt üstü\' oldu. Bunların hiç birisi gerçekle ile bağdaşmıyor. Bizim yapacağımız muhtemelen bir hafta içerisinde bunun detaylarını anne baba veliler ile paylaşmak. Yapacağımız şey TEOG\'da da öğrencileri, sınav stresinden dolayı yanlış uygulamalarının önüne geçecek daha konforlu bir şey getiriyoruz\" dedi. \"BU SENE EĞİTİM BÜTÇEMİZ, 130 MİLYARI BULDU\" Eğitime verilen desteğe değinen Yıldırım, \"Eğitime son 15 yılda aşağı yukarı 11 kat artış sağladık. Bu sene eğitim bütçemiz, 130 milyarı buldu. Artırmaya da devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana eğitimde kaliteyi, fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterdik. 15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Üniversite sayımız 76\'dan 185\'e çıktı. 110 binden fazla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var. Bunun en az 350 bin olması lazım. Ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa hem üniversiteler para kazanır hem ömür boyu memleketimizin tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur\" diye konuştu. \"ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SADECE SINAVA ENDEKSLİ OLMAMALI\" Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: \"Üniversitelerimizde bugünlerde sınav sistemine yönelik bir değişikliğe gidildi ve sistem basitleştirildi. Sınavlar bir günde iki oturum halinde tamamlanacak. Böylece sınav stresi biraz daha azalacak. Üniversitelere giriş sadece sınava endeksli olmamalı. Bütün kaderimiz o güne bağlanmamalı. Ortaokuldan liseden itibaren oluşan bir başarı seviyesi belirleyici olmalı. BAHÇELİ \'SINAVLAR KALKSIN\' DEDİ. SÖYLEDİĞİNE DİKKATLE BAKMAK LAZIM, DİKKATLE İNCELEYECEĞİZ Dün Sayın Bahçeli \'sınavlar kalksın\' dedi. Kendisi bir akademisyen. Bu nedenle söylediğine dikkatle bakmak lazım, dikkatle inceleyeceğiz. Lise mezunları ile üniversitelerin alacağı öğrenci sayısı birbirine eşit. 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Orta ve uzun vadede sınavın yegane belirleyici olacağı yöntemden de şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir.\" \"TEOG YERİNE GELECEK SİSTEMİN DETAYLARINI BİR HAFTA İÇERİSİNDE PAYLAŞACAĞIZ\" TEOG yerine gelecek sisteme ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: \"TEOG bu seneden itibaren uygulanmayacak. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar, propagandalar yapılıyor. \'Eğitim sistemi alt üst oldu\' deniliyor. Bunlar gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okumaya devam ediyor. Bizim yapacağımız bir hafta içinde bunun detaylarını anne, baba ve velilerle paylaşacağız. Yapacağımız şey TEOG\'ta da öğrencileri sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek daha konforlu bir şey getiriyoruz. MÜKEMMEL İYİNİN DÜŞMANIDIR. MÜKEMMELİ HİÇBİR ZAMAN ELDE EDEMEZSİNİZ Burada yapılacak sınavların en az iki tanesinin başlangıçta merkezi sistemle yapılması ve değerlendirmelerin genel başarı ortalamasına dahil edilmesi. Farklı alternatiflerimiz var. Uzmanlar değerlendiriyor. Velilerden, öğrencilerden de görüş alıyoruz. İnşallah mükemmel değil ama iyi bir şey ortaya çıkacak. Biz hep şuna inanıyoruz; mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmeli hiçbir zaman elde edemezsiniz. İyiyi başardığınızda maksat hasıl olur.\" \"SİLAHLI KUVVETLERDE DE YENİDEN BİR YAPILANMAYA GİTTİK\" 15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, \"Şunu gördük ki tehlike tahminlerimizden daha büyük. Devletin bütün kurumları asker, polis, jandarma, yargı, liseler, bürokrasi ve iş hayatı bütün buralara adeta virüs gibi sızmışlar. Kılcal damarlara kadar girmişler. Şimdi bunları tek tek ayıklamak kolay iş değil. Büyük bir operasyon ve titizlikle çalışmak gerekiyor. Her kurumumuz minimum hata ile bu süreci tamamlamak için gayret gösteriyor. Hiçbir devlet, kendisine sadakat ile bağlı olmayan insanlar ile, memurlar ile yöneticiler ile yol yürüyemez, çalışamaz. Bugün bizi bu yönde tenkit edenler ileri geri konuşanlar farkında olmadan terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 15 Temmuz sonrası bütün kurumlar, durumlarını gözden geçirdi. Silahlı kuvvetlerde de yeniden bir yapılanmaya gittik. Amaç, Silahlı Kuvvetlerin asli fonksiyonlarına daha fazla yönelmesi\" açıklamasında bulundu.