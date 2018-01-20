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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Silahlı kuvvetlerimiz Afrin'de havadan harekata başlamıştır (3)

BİLECİK- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bilecik'te partisinin il kongresinde konuştu

20 Ocak 2018 21:11

BİLECİK- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bilecik\'te partisinin il kongresinde konuştu. Afrin harekatına ilişkin Yıldırım, \"Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulüm eden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Türkiye dostluklarına önem veren bir ülkedir. Ancak Türkiye\'ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız yok\" diye konuştu.

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