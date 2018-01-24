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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Operasyon planlandığı şekilde gidiyor 214 hedef vurulmuş etkisiz hale getirilmiştir (7)

Hakime TORUN / ANKARA,(DHA) - AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor

24 Ocak 2018 20:51

Hakime TORUN / ANKARA,(DHA) - AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, \"Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bundan sonra bölgenin terörden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ\'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar hiçbir silahlı tehdidin, eylemin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar bu operasyon sürecek. Planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok şu an için\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü\'nde Nijer Başbakanı Brigi Rafini\'yi resmi törenle karşıladı. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, \"Operasyonun amacı Suriye\'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bölgede terör oluşumlarına son verecek ve ayrıca hudutlarımızın ötesinden Afrin\'den gelen saldırıların önüne geçecek, sınırlarımızın güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla başlamıştır. 5\'nci gününde operasyon. Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bundan sonra bölgenin terörden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ\'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar hiçbir silahlı tehdidin, eylemin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar bu operasyon sürecek. Planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok şu an için\" diye konuştu. \"KARDAK\'TA 96\'DA YAŞANAN KRİZİ BUGÜNE TAŞIMAK BUNUNLA YENİ BİR KRİZ OLUŞTURMAK KOMŞULUĞA YAKIŞMAZ\" Kardak\'ta yaşanan hareketliliğe ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, \"Kardak\'ta 96\'da yaşanan krizi bugüne taşımak bununla yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terör ile meşgulken bulanık suda balık avlama hevesine komşularımızın kapılması hiç yakışık almaz. Hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet olursa Türkiye olarak her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin\" dedi.

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