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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Milletimiz bize bir emanet verdi kim gasp etmeye yeltenirse önce bizi ve milletimizi karşısında bulur (3)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Asla eğilip bükülmeyeceğiz bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız

05 Ocak 2018 16:19

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Asla eğilip bükülmeyeceğiz bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Milletimiz bize bir emanet verdi kim gasp etmeye yeltenirse önce bizi ve milletimizi karşısında bulur. Milletin emaneti kutsaldır. O emanete uzanan ele dur bakalım demek ve bunun hesabını da hukuk içerisinde sormak bizim en büyük görevimizdir. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, egemenliğini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Hamamönü\'nde Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında konuştu. \"MİLLETİMİZ BİZE BİR EMANET VERDİ KİM GASP ETMEYE YELTENİRSE ÖNCE BİZİ VE MİLLETİMİZİ KARŞISINDA BULUR\" Yıldırım, \"Asla eğilip bükülmeyeceğiz bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Milletimiz bize bir emanet verdi kim gasp etmeye yeltenirse önce bizi ve milletimizi karşısında bulur. Milletin emaneti kutsaldır. O emanete uzanan ele dur bakalım demek ve bunun hesabını da hukuk içerisinde sormak bizim en büyük görevimizdir. Çirkin oyunlar, kışkırtmalar, tahrikler ile hiç kimsenin varacağı bir yer yok. O dönemler artık geride kalmıştır. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, egemenliğini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. \"BUGÜN YİNE BEYTÜŞŞEBAP\'TA ŞEHİT OLAN MEHMETÇİĞİMİZE ALLAH\'TAN RAHMET DİLİYORUM\" Fethi Sekin\'in ölüm yıldönümüne değinen Yıldırım, \"Bugün yine Beytüşşebap\'ta şehit olan mehmetçiğimize ve bütün vatan şehitlerine bu vesile ile Allah\'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum\" dedi. \"PTT, 11 TRİLYON ZARAR EDİYORDU ŞİMDİ PTT YARIM MİLYAR CİVARINDA KAR EDİYOR\" Yıldırım, \"Bugün yine PTT\'de bir hizmet birimi açıyoruz. 2003\'te ben göreve başladığımda 170 yıllık mazisi olan PTT, 11 trilyon zarar ediyordu. 1 ayda yaptığı işlem sayısı 2 milyon 400 bin. Şua anda yaptığı işlem sayısı 30 milyonun üzerine çıktı. PTT yarım milyar civarında kar ediyor. PTT\'ye millete yük olmuyor. Milletin yükünü taşımaya devam ediyor. PTT bir marka oldu. Dünyanın markası oldu. Tıpkı THY, Türk Telekom gibi\" ifadelerini kullandı.

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