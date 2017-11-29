(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Hayatımızın devamı ve mahremiyetimiz tehdit altında (2)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, siber güvenliğin önemini vurgulayarak, \"Türkiye\'yi dijital dünyanın metropolleri arasına getirmeye başladık. İşimiz bununla sınırlı mı? Asıl mesele yeni başlıyor. Artık siber saldırılar, siber güvenlik bir devleti, şirketi durdurmakta bir firmanın olduğu gibi bir ülkenin güvenliğini de tehdit etmektedir. Hayatımızın devamı ve mahremiyetimiz tehdit altında. Bu nedenle siber güvenlik önlemlerimizi ve kişisel verilerimizin mahremiyetini sağlayacak önlemleri gecikmesiz almamız gerekiyor. Bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez ve önemli bir unsuru haline geliyor. Siber güvenlik eşittir ulusal güvenlik. Bu konudaki açığımızı koşar adımlar ile tamamlamak mecburiyetindeyiz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, \"Netaş 50. Yıl Etkinliği\"nde konuştu. Yıldırım, \"Bilgi iletişim teknolojileri artık vazgeçilmezi bir unsur haline geliyor. Bu teknolojiler olmadan günlük hayatımızı bile devam ettirmemiz zorlaşıyor. Buna yeni nesil sanayi devrimi diyoruz. Gelecekte vücudumuza yerleştirilmiş sensörler olacak, sağlık durumumuzla ilgili sürekli bilgi toplayacak. Elektrikli araçlar hayatımıza girdi, yakında sürücüsüz araçlar devri başlayacak. Araçların yanı sıra yollar da akıllanıyor. Böylece bambaşka bir boyuta geliyoruz\" ifadelerini kullandı. \"2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN EKONOMİK KALKINMA HAMLESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ ŞART\" Yıldırım, \"2023 hedeflerine ulaşmak için ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmemiz şart. Bilgi tabanlı kalkınma modelini izlemek mecburiyetindeyiz. Yani en çok bilgi ve iletişim teknolojileri alanına yoğunlaşmalıyız. Buralara daha çok yatırım yapmalıyız. Büyüme hamlemizi daha çok akıl teriyle gerçekleştirebiliriz\" diye konuştu. \"İNGİLTERE\'DE İNTERNET BİZDEN DAHA YAVAŞ\" Yıldırım, \"2 gün önce İngiltere\'deydim. İngiltere\'de internet bizden daha yavaş. Bizde alt yapı daha kuvvetli. Etkin e-devlet ile insanımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Birinci önceliğimiz yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek\" dedi. \"UZAY KANUNU, BİLİM TEKNOLOJİ KANUNUNU KISA BİR SÜRE İÇİNDE ÇIKARACAĞIZ\" Yıldırım, \"Yasal düzenlemelerle bilgi teknolojileri alanındaki sıkıntıları aştık. Şimdi önümüzde uzay kanunu, bilim teknoloji kanunu var. Bu kanunu da kısa bir süre içinde çıkarmak suretiyle bu alandaki ihtiyacımızı da tam anlamıyla gidermiş olacağız. Araştırmaların kamu ağırlıklı değil özel sektör ağırlıklı artarak devam etmesini önünü açacağız\" dedi. \"YERLİ YAZILIM GELİŞTİRME PLATFORMUNA MUHAKKAK SAHİP OLMAMIZ LAZIM\" Yıldırım, \"Yerli yazılım geliştirme platformuna muhakkak sahip olmamız lazım. Bunu yapamazsak, gerçek anlamda teknolojiye, bilgiye sahip olamayız, bilgiyi başkalarının kullanımına, istifadesine sunma imkanımız olmaz. Bundan sonraki öncelikli hedeflerimizin başında bu platformların geliştirilmesi olacak. Yerli kalkınmayı yerli yazılımcılarımızdan, mühendislerimizden en azami verimi sağlamak. Ulusal geniş bant strateji belgemizi de güncelliyoruz. Ülkemizi uluslararası internet trafiğinin geçiş ve dağıtım merkezi haline getireceğiz\" açıklamasında bulundu. \"HAYATIMIZIN DEVAMI VE MAHREMİYETİMİZ TEHDİT ALTINDA\" Siber güvenliğin önemini vurgulayan Yıldırım şöyle konuştu: \"Türkiye\'yi dijital dünyanın metropolleri arasına getirmeye başladık. İşimiz bununla sınırlı mı? Asıl mesele yeni başlıyor. Artık siber saldırılar, siber güvenlik bir devleti, şirketi durdurmakta bir firmanın olduğu gibi bir ülkenin güvenliğini de tehdit etmektedir. Hayatımızın devamı ve mahremiyetimiz tehdit altında. Bu nedenle siber güvenlik önlemlerimizi ve kişisel verilerimizin mahremiyetini sağlayacak önlemleri gecikmesiz almamız gerekiyor. SİBER GÜVENLİK EŞİTTİR ULUSAL GÜVENLİK Bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez ve önemli bir unsuru haline geliyor. Siber güvenlik eşittir ulusal güvenlik. Bu konudaki açığımızı koşar adımlar ile tamamlamak mecburiyetindeyiz. Yapılacak çok işimiz var. Gelecek 5 yılda on binlerce siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olacak. Siber suçlarla daha etkin mücadele etmek büyük bir veri analiz alt yapısının oluşturulması ile mümkün, bunun da kararını verdik.\" \"ÇİN İLE ÜLKEMİZ ARASINDA DAHA KAPSAMLI BİR DEMİRYOLU ALT YAPI PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEFİNDEYİZ\" Yıldırım, \"Asırlar boyunca Türkler ile Çinliler arasında ilişki hep olmuş. Bazen kavga etmişsiz bazen beraber iş yapmışız. Ama mutlaka aynı coğrafyada benzer kültürü paylaşarak bugüne gelmişiz. İpek, Baharat Yolu ile başlattığımız birliktelik bugün \'bir yol bir kuşak\' projesi ile modern teknolojinin verdiği imkanları kullanarak yeniden inşa ediliyor. Çin ile ülkemiz arasında daha kapsamlı bir demiryolu alt yapı projesini gerçekleştirmek hedefindeyiz. Çalışmalarımız karşılıklı devam ediyor. Umarım her iki ülkeyi de tatmin edecek bir noktaya geliriz. Böylece, \'yol ve kuşak projesi\' daha anlamlı bir döneme girmiş olur\" ifadelerini kullandı.