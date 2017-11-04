(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Erzincan'da konuştu (7)

Başbakan Yıldırım: Muhalefet konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi



Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU-Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, memleketi Erzincan\'ın Kemaliye İlçesi\'nde katıldığı Kemaliye-Dutluca yolu temel atma töreninde taş üstüne taş koymak yerine laf üstüne laf koyduğunu söylediği muhalafeti eleştirdi. Yıldırım, \"Muhalefet zavallı, ne yapsın ? Hiçbir şey yok. Konuşuyor, konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi\" dedi.





Dün geldiği Erzincan\'daki açılış ve temel atma törenlerine bugün de devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Kemaliye İlçesi\'ni Elazığ Dutluca\'ya bağlayan 44 kilometrelik yolu 22 kilometreye indirecek projenin temel atma törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte katıldı. Tören öncesi halka hitap eden Yıldırım, bölgenin kaderini değiştirecek önemli bir projenin temelini attıklarını söyledi. Yolda 2004 yılında yaşadığı bir anısını da anlatan Başbakan Binali Yıldırım, şöyle dedi:





\"10, 20, 50 yıl sonra bu yollardan geçenler hepimizi rahmetle, iyilikle anacaklar. Bu yollarda çok ocaklar söndü, çok vatandaşlarımızı kaybettik. 2004 yılında bir gece Malatya\'nın Arapgir ile Elazığ\'ın Dutluca yolu üzerinden Kemaliye\'ye gelirken gecenin yarısında bizi klarnet ekibi karşıladı. Aşağı indik buranın yöresel oyunlarını oynamaya başladılar. Ali abi kulakları çınlasın Ali Coşkun bizimle beraberdi o da onlarla başladı oynamaya. Ali abinin kulağına eğildim; \'sağa bakıyorum kayalık, sola bakıyorum kayalık, aşağıya bakıyorum uçurum, su. Burada insan ne yapacak? Ancak oyun oynar, başka ne yapsın\' dedim. Allah sizden razı olsun buralara sahip oldunuz, vatana sahip oldunuz. Bu güzelliklere sahip oldunuz, buraları terketmediniz. Bizim görevimiz de bedeli ne olursa olsun buraları, bu dağları delmek, Fırat\'ın üzerine köprüler kurarak bu yolları yapmaktır.\"







Uzunluğu 44 kilometre olanKemaliye-Dutluca yolunu 22 kilometeye düşürecek projenin 16.5 kilometresinin tünel ve köprülerden oluştuğunu anlatan Yıldırım, 7 tünel ve 2 köprü inşa edileceğini söyledi. Yıldırım, \"Köprüler öyle bildiğimiz sıradan köprüler değil. Boğaz Köprüsü gibi köprü var. Askılı gerdanlık gibi\" dedi.





AVUÇLARINI YALASINLAR



Türkiye\'yi son 15 yılda 3 kat büyüttüklerini belirten Başbakan Yıldırım, yol, havaalanı, hastane, fabrikalarla memleketin başını alıp gittiğini söyledi. Vatandaşların desteğiyle hizmetlerin yapıldığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:





\"Yolları, havaalanları, köprüleri, tünelleri yaptık. Yoları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Bakın yolları böleriz ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz, alçaklara geçit vermeyiz. Vatanın milletin birliği beraberliği kardeşliği için elimizde ne imkan varsa sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu milet asla ve asla ne FETÖ\'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ\'çılara fırsat vermeyecektir.\"





\"KONUŞ BABAM KONUŞ\"

Konuşmasında 1930 yılında Sivas\'a öğretmen olarak atanan Ahmet Kutsi Tecer\'in ulaşamadığı köy için yazdığı şiiri de okuyan Yıldırım, şunları söyledi:





\"50 bin köyümüz var hepsine de gidiyoruz, hepsinin yolu, suyu var. Hepsinde de ocaklar tütüyor, vatandaşlarımız huzurla yaşıyor. Millete, memlekete hizmet bu. Boş lafa karnımız tok. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidardır Ak Parti. Muhalefet zavallı, ne yapsın ? Hiçbir şey yok konuşuyor. Konuş babam, konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi. Arkadaşlar bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız, daha çok hizmet yapacağız, daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Sizlerin ayağının taşa dokunmaması için her türlü hizmeti yapacağız. Çıkmışlar Türkiye\'yi şikayet ediyorlar. Türkiye\'ye gelmeyin, güvenlik yok diyorlar. Kardeşim bir isan memleketini şikayet eder mi? Yazık, günah. Bu memleket hepimizin burada sevinçte de kederde de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız.\"



PROJENİN BİTİŞ TARİHİ 29 EKİM 2019

Bölge insanının yıllardır bu yol projesini beklediğini ifade eden Yıldırım, tamamlanması konusunda da alanda toplananlarla pazarlık yaptı. Bir kişinin süreyi 1 yıl olarak belirtmesi üzerine Yıldırım, \"Bir sene de olur mu? Bir ev yapıyorsunuz 1 senede bitiyor. Dağları dize getirecek, ırmakların üzerinden geçecekler? Nasıl olacak bir senede ? 29 Ekim 2019 tamamlanma tarihi. Cumhuriyet\'in kuruluşunda burası bitiyor. Bak buradan ilan ediyorum ona göre çalışacaklar\" dedi.





Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra törene katılan bakan ve milletvekileriyle beraber projenin temelini attı. Yıldırım, buradan helikopterle baba ocağı Refahiye İlçesi\'ne gitti.