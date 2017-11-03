(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun terörün hesabını göreceğiz (5)

\'LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ BAKAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPACAK\' Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesi merhum Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap\'ın ismi verilen kongre salonunun açılışını yaptı. Büyükkasap\'ın Erzincan Üniversitesi\'nde önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Hocamızı geri getiremeyiz. Onun adını, hatırasını bu üniversitede daima yaşatacağız. Bu kongre merkezinin hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum\" dedi. Yıldırım, merhum Rektör Büyükkasap\'ın eşi Gülten Büyükkasap\'la birlikte kongre merkezinin kurdelesini kesti. Daha sonra salonda düzenlenen Erzincan Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değişim için çalışmaların sürdüğü orta okuldan liselere geçişi anlattı. 2018-2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yaptıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"Kamuoyunda tartışıldı, görüşüldü, gereken öneriler ve uyarılar dikkate alındı. Buna göre gözden geçirildi. Buradaki amaç üniversitelere girişlerde ortaokul ve liselerde donanımlı hale gelen gençlerin emeklerinin boşa çıkmamasıdır. Sınav basitleştirildi. Neden basitleştirildi? Çünkü eskiden 76 üniversite vardı, şimdi 186 üniversite var. Liselerden mezun olanların sayısı neredeyse üniversiteye gireceklerin sayısına yaklaştı. Geçmiş yıllardan gelen beklemeler olmasa her lise mezunu üniversiteye girebilecek hale geldi. Ancak yine de seçime ihtiyaç var. Bazı üniversiteler, bazı fakülteler daha farklı, talebin daha yoğun olduğu yerler. Bunlara oranla daha az talep olan yerler var. Bunu dengelemenin yolu sınavla, ölçme sınavıyla hak kazanan gençleri belirlemek. Bu konu inşallah uygulanacak, sonuçlarını göreceğiz.\" Orta öğretimden liselere geçiştede TEOG sistemi bulunduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, burada da değişikliğe gidildiğini belirtti. Bu seneden itibaren uygulanacak sisteme son şeklinin verildiğini anlatan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın gelecek günlerde açıklama yapacağını ifade etti. Yıldırım, şöyle konuştu: \"Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocaların görüşleri, toplumdaki ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız bunu kamuoyuyla, velilerle, vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştireler olabilir, bunlar da dikkate alarak uygulamaya son şeklini vermiş olacağız. Amacımız mevcudu kaldırdırken daha iyisini, daha kolayını başarı ölçüsünü sağlayacak bir sistem ikame etmek. Bu amaç çok titiz bir çalışma nihayet tamamlanmış oldu. Bununla beraber ortadan liseye geçişte de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme, okula tercihlerini yapabilirler.\"