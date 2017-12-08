(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs'ü kimse politika malzemesi yapmasın (2)

\'AMERİKA POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER ORTADOĞU COĞRAFYASINDA KANA DÖNÜYOR\'



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti İzmit İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık dünyanın tekrar bir gerilim dönemine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:



\"Şu anda maalesef pek çok bölgede büyük sıkıntılar var, büyük problemler var. Artık dünyada huzur ve sükûnet, barış kısa zamanda hâkim olur gibi bir düşünceden gittikçe uzaklaşıyoruz. Maalesef gerilimlerin her gün arttığı, özellikle gerilimlerden beslenen siyasetin ve politikanın gün geçtikçe daha da prim yaptığı bir dönemdeyiz. Son dönemde ardı ardına yaşanan seçimlerde daha çok ırkçı partilerin yükselişte olduğunu, İslam karşıtı partilerin yükselişte olduğunu, biraz daha özellikle yabancı düşmanların yükselişte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef bu seçim dönemlerinde ortaya konan popülist söylemlerin ve tavırların yavaş yavaş dünyayı tehdit etmeye başladığını da görüyoruz. En son Amerikan Başkanı Donald Trump\'ın seçimden önceki, \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağım\' ifadesi son derece sorumsuzca bir ifadedir. Bu ifadesini hayata geçirme çabası ki ben bunu biraz iç politikada İsrail lobisinin Amerikan Başkanı\'nı sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar olarak değerlendiriyorum, bu kararın bölgemizde çok ciddi bir gerilime, sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bugün pek çok merkezde bu olayı protesto eden gösteriler oldu. Tabii detayına bakmaya çok fırsatımız olmadı ama Kudüs\'te de birtakım çok üzücü hadiselerin olduğunu görüyoruz. Bu aslında ne kadar sıkıntılı bir dönemden dünyanın geçtiğini, özellikle dünyada zaten ne kadar sıkıntılı bir dönem olursa bu sıkıntılı dönemin en fazla yansımasının olduğu bölge de bizim bölgemiz oluyor maalesef, Ortadoğu coğrafyası oluyor, yani Amerika politikasındaki gelişmeler Ortadoğu coğrafyasında kana dönüyor, gözyaşına dönüyor. Avrupa\'daki iç politik gelişmeler maalesef bizim bölgemizde kana ve gözyaşına dönüyor. Böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak özellikle çok daha güçlü olmak zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var.\"



Türkiye\'nin dünyada dik bir duruş sergilediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti:



\"Ülkemizin gücü en azından bölgemize yönelik oyun kurmaya çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak açısından son derece etkili ve önemli. Bu açıdan da ülkemizin gücünü korumak ve artırmak her birimiz için sadece ülkemiz noktasında değil, bütün bölge noktasında da adeta bir vazife ve görev olarak önümüzde duruyor. Allah\'a hamdolsun, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski Türkiye olmadığı için bugün bölgemize yönelik oynanmak istenen oyunların tamamına karşı sesini yükselten, çok net bir duruş sergileyen bir Türkiye var.\"

