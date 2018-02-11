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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek ülke değil

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bazı ABD askerleri, PYD'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor

11 Şubat 2018 20:40

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Bazı ABD askerleri, PYD\'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor. Bunlar, bizi tanımıyor; aba altından sopa gösteriyor. Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir\" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları\'nca Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı. Burada konuşan Bozdağ, ABD\'ye yönelik eleştirilerde bulundu. \'Türkiye\'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin\' diyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'yi iknaya gelmeyin. Gidin; eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğiniz silahları toplayın, bir daha vermeyin, \'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın\' deyin. Bazı ABD askerleri, PYD\'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye\'yi oyalamaktan vazgeçin. Alem kör; herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye\'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat\'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç\'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz; vermeye devam ettiniz. 5 bin TIR\'lık silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye\'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli fotoğraf çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmeli.\"

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