(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Dileğimiz, Türkiye'ye iade edilmesidir

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm\'in, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasıyla ilgili \"Şu anda gözaltındadır. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye’ye iade edilmesidir\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada partililere hitap eden Bozdağ, AK Parti ve MHP\'nin ortak imzasıyla hazırlanan seçim ittifakı için kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:



\"Ben, ittifak nedir; ona girmeyeceğim. Teknik kısım YSK’nın, İl Seçim Kurulu’nun işi. İttifakta oylar nasıl çarpılır, nasıl toplanır, nasıl bölünür. Oy zayi olursa ne olur, mühür nereye basılırsa nasıl olur; o, bizim işimiz değil. O, seçim kurulunun işi; teknik bir iş. Bizim işimiz, sandığa gidip, AK Parti\'yi gördüğümüzde altına mührü basmak. O kadar. İttifak bu. Oyumuzu, ampulün altına mührü basmak suretiyle ifade edeceğiz. MHP\'liler de gidecek, üç hilalin altına mührü basmak suretiyle oyunu ifade edecek. Bu kadar basit bir şey. Bugüne kadar AK Parti, oy pusulasında nasıl yer alıyor, Yozgatlı kardeşlerim nasıl AK Parti’nin altına mührü basıyorsa yeni dönemde de aynı şey olacak. Sandığa gideceğiz, oy pusulasını alacağız, \'ampul nerede\' diye bakacağız, gördüğümüz yerde de altına \'evet\' mührünü basacağız, \'Oyum AK Parti\'ye\' diyeceğiz. Geri kalan ittifak hesaplarını seçim kurulu yapsın. O, bizim işimiz değil.\"



\'KARARIN HAREKATI ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL\'



Bozdağ, gençlik kollarınca düzenlenen program sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nce (BMGK) Suriye\'de 1 ay \'insani ateşkes\' kararı alınmasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, şöyle konuştu:



\"Bildiğiniz gibi Türkiye’nin başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' başarıyla devam ediyor. Bu harekatın amacı; terör örgütleri, onlara ait araç, gereç, mühimmat ve benzeri sığınakların imha edilmesi, bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması, bölgede yeniden istikrar, barış ve huzur ortamı tesis edilerek, bölge halkının terör örgütlerinin baskı ve zulümden kurtarılması, hem ülkemizin sınırlarının güvenliğinin sağlanması hem de sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Türkiye, bu harekatı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karara baktığımız zaman bu karar terör örgütleriyle mücadeleyi kararın kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü biz bölgede sadece PKK ile KCK, PYD, YPG terör örgütleriyle değil, aynı zamanda DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı da söz konusu değildir. O nedenle harekat bu karardan etkilenmeden devam edecektir.\"



\'ŞU ANDA GÖZALTINDA\'



Terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslüm\'in, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasıyla ilgili Bozdağ, şunları söyledi:



\"PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği bir karar üzerine aranan kişilerdendi. Kendi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son günlerde kendisinin Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı\'mız Çekya Interpol’ü ile irtibata geçerek bu terörist başının yakalanması ve Türkiye’ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede ilgili kişi yakalanmıştır. Şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri Bakanlığı\'mız hem İçişleri Bakanlığı\'mız hem de Adalet Bakanlığı\'mız iade süreciyle ilgili Türkiye’nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyorlar. Dışişleri Bakanı\'mız belki görüşmüştür ya da görüşüyordur Çekya Dışişleri Bakanı ile. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye’ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi\'ne taraftır. Dolayısıyla aramızdaki hukuk da bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet Bakanlığı iade evraklarını hem Dışişleri Bakanlığı hep beraber en kısa sürede oraya intikal ettirip, bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim Irak Büyükelçimiz de Türkiye’nin bu konudaki talebini de ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz.\"

