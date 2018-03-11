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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Akdağ: PKK'nın başını ezmiş durumdayız

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/GÜMÜŞHANE, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Gümüşhane'de AK Parti Siyaset Akademesi'nde ders verdi

11 Mart 2018 20:11

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/GÜMÜŞHANE, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Gümüşhane\'de AK Parti Siyaset Akademesi\'nde ders verdi. Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmede yapan Akdağ, \"Bazı olayların birbirini takip etmesi tesadüf değildir. Biz bugün PKK\'nın başını ezmiş durumdayız. PKK bırakın inlerinde saklanmayı, artık kaçacak yer arıyor. Türkiye\'de PKK artık bir problem olmaktan çıktı. \'Yok oldu\' diyemeyiz ama artık başları ezilmiş durumda\" dedi. Sabah saatlerinde kente gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı\'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kentte esnaf ziyaretlerinde de bulunan Başbakan Yardımcısı Akdağ, belediye binasında yer alan salonda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademesi\'nde konuşma yaptı, partililere siyaset konusunda ders verdi. \'MİLLETE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ\' Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, siyasetin iyi kullanıldığı zaman millete hizmet etmenin müthiş bir vasıtası olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Siyasete belli bir kariyer yapmak için girilebilir. Ama kişisel kanaatim; siyasete belli bir kariyer yapmak için girdiysek, niyetimizde Allah rızasını kazanmaktan başka bir yola savrulursak biz de savrulup gideriz arkadaşlar. Nereye gelirsek gelelim, ne olursak olalım. Siyaset iyi kullanıldığı zaman millete hizmet etmenin müthiş bir vasıtasıdır. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 senedir gösteriyoruz. AK Parti bir hizmet hareketinin adıdır. Biz bu büyük millete hizmet etmek istiyoruz. Siyaseti bu niyetle yaparsak daha iyi hizmet etmiş oluruz. İktidardayız bunun nimetlerinden faydalanabiliriz\' diye düşünse içinizden biri, parti kaybedilmiş olur. İktidar bir nimettir, bu nimet iktidarın imkânlarından faydalanma nimeti değildir. İktidar insanlara hizmet etme nimetidir.\" \'PKK\'NIN BAŞINI EZMİŞ DURUMDAYIZ\' Terörle mücadeleye ilişkin konuşan ve bulundukları coğrafyanın kendilerine bazı görev ve sorumluklar yüklediğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ şöyle dedi: \"Bazı olayların birbirini takip etmesi tesadüf değildir. Biz bugün PKK\'nın başını ezmiş durumdayız. PKK bırakın inlerinde saklanmayı, artık kaçacak yer arıyor. Türkiye\'de PKK artık bir problem olmaktan çıktı. \'Yok oldu\' diyemeyiz ama artık başları ezilmiş durumda. Tüm bu destekleyenlere rağmen. Bunun üzerine Türkiye\'de barınamayacaklarını anladılar, sınırlarımızın güneyinde büyük bir PKK ordusu kurdular. Adını değiştiriyorlar. İstediğin kadar isim ver biz biliyoruz onların kim olduğunu. Dolayısıyla, tarih ve coğrafya hem kendi hem de çevremizde olan diğer milletler için bize belli görev ve sorumluklara yüklüyor. Biz tam bağımsız olmaya ve güçlü bir Türkiye olmaya gayret ettiğimiz için önüme engeller çıkarılacaktır. Bunu bilerek ve bunu bir mazeret olarak görmeyeceğiz. Onlar yapacak biz de bu engelleri aşacağız. Aşmak zorundayız.\"

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