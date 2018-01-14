(Görüntülü Haber) Balıkesir AK Parti'de 'Vefa Yemeği'

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR AK Parti İl Başkanlığı ve Kadın Kolları\'nın düzenlediği, \'Vefa Yemeği\'nde birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Vefa yemeğine, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Eskişehir Milletvekili Murat Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ile partinin kuruluşundan bu güne görev almış tüm partililer katıldı.



Vefa yemeğinin açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, partinin kuruluş aşamasında, henüz kimsenin katılmadığı dönemde, elini taşın altına koyan, davanın büyümesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan, davanın tohumlarının atılmasında, filizlerinin yeşermesinde, güçlü bir çınar olmasında en büyük katkıyı sağlayan herkese teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman vefadan bahsettiğini hatırlatan Demiraslan şunları söyledi:



“AK kadroların en önemli özelliği birbirlerine vefalı olmalarıdır. Kurulduğu 14 Ağustos 2001’den bu yana AK parti teşkilatlarında görev almış milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, gençlik ve kadın kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize ve tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye’nin demokrasisi ekonomisi, kalkınması, güvenliği, için seve seve fedakarlık yapan herkese buradan teşekkür ediyorum” dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, vefa yemeğine icabet eden partililere seslenirken, diriliş vaktinin geldiğini söyledi. Kafaoğlu, “Bu güne kadar bu yolda beraber yürüdük, beraber ıslandık. Islanmaya devam edeceğimizin göstergesi de il başkanlığımızın düzenlediği bu yemeğe gelen sizlersiniz. İl başkanımızla bir araya geldiğimiz de oyumuzu, Balıkesir’de Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için söz verdik. 2004’te partimizin Türkiye oy ortalaması yüzde 42, Balıkesir ortalaması yüzde 44’tü. Bandırma, Erdek, Balya belediye başkanlıkları bizdeydi, sonra kaybettik. Şimdi önümüzde bir fırsat var. 30 Mart 2019’da inşallah, bu ilçelerimizi tekrar aldığımız gibi diğer 20 ilçenin hepsini alacağız” dedi.



BİZ VEFA YEMEKLERİ YAPARKEN CHP KAVGA EDİYOR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Murat Yıldırım ise, uyumun olduğu yerde başarının olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:



“Balıkesir’de bu uyumu görüyoruz. Bu uyum bize inşallah 2019 yerel seçimlerinde, büyükşehir belediye başkanlığı ile birlikte diğer ilçelerin başkanlıklarını, hem Meclisi, hem Cumhurbaşkanlığını getirecek. Biz vefa yemekleri yaparken, CHP’ye bakıyoruz, kongrelerinde kavga var, yumruk var. Bizde ise sevgi var, birbirine karşı saygı var. İşte AK Parti’nin farkı bu. Bu gün askerimiz Afrin’de göğüs göğüse savaşırken, bizim teşkilatlarımızda burada, sayın Cumhurbaşkanımızın emperyalistlere karşı dik durması için onun arkasında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Arkasında olduğunu göstermemiz lazım. Güç birliğini ortaya koymamız gerekiyor. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti değil, yalnız Türki Cumhuriyetleri değil tüm İslam ülkeleri, masum ve mazlum insanların gözü bizdedir. Türkiye ne kadar güçlü olursa, ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursa, onlarda orada rahat edeceklerdir.\"



ALİ EREN DEMİREZEN’E PLAKET



AK Parti’nin vefa yemeğinde, Olimpiyat sporcusu, süper ağır sıklet Ali Eren Demirezen, galip ayrıldığı son karşılaşmanın eldivenlerini AK Parti Balıkesir il Başkanı Hasan Demiraslan’a verdi. Demiraslan ve Yıldırım da Demirezen’e başarılarından dolayı plaket takdim etti.



