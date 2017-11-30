(Görüntülü Haber) Bakanı Yılmaz: Hakkari'ye 422 milyon liralık eğitim yatırım yapıldı (2)

\'ÖĞRENCİLERİMİZ YABANCI DİLİ İYİ BİLMELİ\' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari\'de Atatürk Kültür Merkezi\'nde okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, şunları söyledi: \"Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmanın yanında, Sayın Başbakanımızın talimatıyla, okula devam eden öğrencilerimizin yabancı dili mutlaka iyi bir şekilde bilmesi lazım.Türkiye\'nin her tarafında 620 ortaokul,185 imam hatip okulundaki öğrencilere haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz. İnşallah bir yıl sonra ülkenin başarılarını göreceğiz ve o okul sayılarını da artıracağız. Bu yıl ilk defa evlatlarımız sosyal etkinliklere katılıyorlar. Bir öğrenci üniversiteye kaydedilirken, mülakatın yanında sosyal etkinlik konuluyor. Yine, bu yıl ilk defa bir şeyi daha yeni başlattık. Türkiye gerçekten iyi bir noktada .Türkiye bugün geldiği iyi noktayı eğitime borçlu. Öğretmenlerin yapmış oldukları gayretten ve bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. G-20\'nin üyesiyiz. Yani milli gelir bakımından 20\'nciyiz. Satın alma gücü maddesi bakımından 13\'üncü sıradayız, Daha iyi yerlere gelmemiz için çok çalışmalıyız.\" Bakan Yılmaz, buradaki toplantının ardından Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu\'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra Yüksekova ilçesine geçti.