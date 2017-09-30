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Politika

(Görüntülü Haber) Bakanı Elvan: Terörün kökünü kurutuyoruz

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, terörle 7 düvele karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Terörün kökünü kurutuyoruz

30 Eylül 2017 01:41

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, terörle 7 düvele karşı mücadele ettiklerini belirterek, \"Terörün kökünü kurutuyoruz. Mücadelemiz büyük\" dedi.

Mersin\'de, partisinin Yenişehir İlçe Kongresi\'nin açılış konuşmasını yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin farklı terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyledi. Elvan, \"Bir yanda FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKPC. Bir yığın terör örgütü ve onların arkasında bir yığın destekçisi. Topyekun olarak aynı amaç doğrultusunda, ülkemiz ve milletimize saldırıyorlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, hepsinin hakkından geldik ve geleceğiz. Karşılarında sıradan bir devlet yok. Karşılarında Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve düşmana haddini bildirmiş Mustafa Kemal\'in torunları, karşılarında adam gibi adam, 7 düvele karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Sizler varsınız. Güvenlik güçlerimiz dağda, bayırda, kırda hainlere haddinin bildiriyor. Terörün kökünü kurutuyoruz. Mücadelemiz büyük. 7 düvele, teröre ve destekçilerine karşı mücadele ediyoruz\" diye konuştu.

Türkiye olarak Çin ve Hindistan\'dan sonra en hızlı büyüyen ülke konumu olunduğunu açıklayan Elvan, şöyle dedi:

\"Ülkemiz ve hükümetimizle gurur duyuyoruz. Hem 7 düvele karşı mücadele edeceksin, hem bir sürü terör örgütüyle mücadele edeceksin, hem etrafında bir ateş çemberi olacak, hem de ekonomiyi büyüteceksin. Bunun adı başarıdır. Bu göğüslerde iman, bu millette bu inanç oldukça kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Türkiye onlara rağmen büyüyecek, güçlenecek, kalkınacaktır. Biz gücümüzü milletten alıyoruz, rotamızı millet çiziyor. Ekonomiyi güçlendirip terörizm ile amansız bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Düşmanımız çok.\"

Bakan Lütfi Elvan daha sonra  partisinin Silifke İlçe kongresine katıldı.
 

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