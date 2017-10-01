(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Yeni üniversite giriş sistemi stresi azaltacak (2)

\'FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ\'



Sivas temasları kapsamında Cem Vakfı tarafından düzenlenen oruç açma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz burada yaptığı konuşmada Muharrem ayının yüreklerde kapanmaz bir yara olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, \"Yas ve matem ayı Muharrem Kerbela\'da Hazreti Peygamber\'in Hasan\'la beraber dünyanın iki çiçeği ahirette de cennet çocuklarının efendileri diye övdüğü, ‘Allah\'ım ben onları seviyorum, sende sev’ diye haklarında dua ettiği, can paresi imam Hüseyin\'i anmak ve anlamak ayıdır. Kazanan her zaman haklı ve mazlum olandır. Yezid\'e lanet olsun. Şehitler şahı İmam Hüseyin\'e rahmet olsun. Kerbela\'yı anlamak hazreti Hüseyin\'in değerlerine sahip çıkmakla, yürüdüğü yolda yürümekle, yaşadığı gibi yaşamakla mümkündür.\" diye konuştu.



Kerbela\'nın insanlara sevgiyi yaşatmayı öğrettiğini aktaran Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:



\"Safımızla, mücadelemizle İmam Hüseyin\'in yanındayız. Bugün bize düşen, Kerbelaların acısından, mateminden hareketle Müslümanların arasındaki birliği, beraberliği, kardeşliği anlamaktır. Bu topraklarda herkesin kendi inancıyla, istediği şekilde, başka birisinin tarifine ihtiyaç olmaksızın, özgürce yaşamasının önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Nasıl farklı türler tek kazanda kaynayınca, aynı ateşte pişince, birlikte yanınca aşure gibi daha değerli hale geliyorsa, toplumlar da aynı dertleri, sıkıntıları paylaşınca, zorluklara katlanınca daha iri, daha diri olurlar. Bu da bu toplumun en büyük gücüdür. Biz bu güce sahibiz. Çanakkale\'de, Sarıkamış\'ta, İstiklal Savaşı\'nda biz bu birliği gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Çokluk içinde birliği, kesret içinde vahdeti savunduğumuzda İmam Hüseyin ve Kerbela\'yı anlayacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bizi hak yoldan ayırmasın. Bizleri zalimlerin değil, mazlumların yanında olanlardan eylesin. Davamız birlik, gayemiz dirlik hak Muhammed Ali yolu olsun.”



Bakan Yılmaz daha sonra yerel bir televizyonda haber müdürü olarak görev yapan Melih Delibaş ve Esra Koçtürk çiftinin düğün törenine katıldı. Bakan Yılmaz, genç çifte mutluluklar diledi. Düğün töreninin ardından Bakan Yılmaz, karayolu ile Sivas\'ın Gürün İlçesi\'ne hareket etti.