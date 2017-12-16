(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Vatandaş talep ederse, gereğini yerine getirmek lazım

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, imam hatip lisesi eleştirileri ile ilgili olarak, \"Yüzde 42, yüzde 43 meslek lisesini görme, yüzde 12\'yi, \'her yerde imam hatip açtınız\' de. Vatandaş talep ederse açacağız da ama doğruyu söylerseniz biz de daha memnun oluruz. Vatandaş talep ederse açılır, vatandaş talep etmezse siz açsanız dahi içi boş kalır. Ama vatandaş da talep ederse, gereğini yerine getirmek lazım\" dedi.



Ankara\'dan özel uçakla Ordu\'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi ile Düriye Çetinceviz Okul Öncesi Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı. Törende Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay ile işadamı İhsan Çetinceviz ve Onur Çetinceviz, akademisyenler, kurum amirleri ve vatandaşlar yer aldı.



Törende konuşan Bakan Yılmaz, \"Yüzde 42, yüzde 43 meslek lisesini görme, yüzde 12\'yi, \'Her yerde imam hatip açtınız\' de. Vatandaş talep ederse açacağız da ama doğruyu söylerseniz biz de daha memnun oluruz. Vatandaş talep ederse açılır, vatandaş talep etmezse siz açsanız dahi içi boş kalır. Vatandaş talep etmezse siz boşuna kürek çekmiş olursunuz. Ama vatandaşta talep ederse, gereğini yerine getirmek lazım. Bu vatanın da, ülkenin de, devletin de sahibi bu millettir. Talebi neyse, siyasetçi için emirdir, başımız, gözümüz üzerinedir. Bu 15 Temmuz\'da da gösterildi. Bu cumhuriyetin, demokrasinin sahibi kim olduğu. Malatya\'da yazmış dükkana, \'Ev kira, dükkan kira, ama vatan bizim\' diye. İşte bu 15 Temmuz\'da vatanın sahibi olanların talepleri neyse biz onu yerine getiririz\" dedi.



\'KLAVYELİ BİLGİSAYARLARI DAĞITMAYA BAŞLAYACAĞIZ\'



Katileli eğitim vermek adına öğretmenlerin özlük haklarının da iyileştirildiğini, 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yılmaz, \"2002\'de haftada 15 saat ek ders veren bir öğretmene devlet olarak 635 TL öderken, bugün yine haftada 15 saat ek ders veren, yeni başlamış bir öğretmenimize 3 bin 618 TL ödüyoruz. Dolayısıyla Dolar bazında 380 Doların altından şimdi 900 Doların üzerine çıkardık. Yine kaliteli eğitim vermek adına mutlaka teknolojiyi eğitimle buluşturmak lazım. Bunun için ne yapmak lazım; evlatlarımızın bilgi otoyollarına ulaşabilmesi lazım. 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarı evlatlarımıza dağıttık, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize. Önümüzdeki dönemde kodlama eğitimine de başladık. Kodlama eğitimini daha uygulamalı yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarları evlatlarımıza dağıtmaya başlayacağız. Yasal değişiklikleri de yerine getirdik. 2011\'de başlayıp, bu ana kadar Fatih Projesi\'nde aldığımız mesafenin çok daha fazlasını bir iki yıl içerisinde alacağız ve meslek liselerimizi, ana okullarımızı da bu teknolojiyle buluşturacağız\" şeklinde konuştu.



\'VARDAR OVASI VAR\'



Müfredat değişikliği yapıldığını, Atatürk’ün sevdiği şarkılar’ bölümünde \'Vardar Ovası’ şarkısının çıkarılmadığını da belirten Bakan Yılmaz \"Bu ülkeye yapılabilecek en kötü şey, zamanın gerisinde kalmak. Evlatlarınızı çağın ihtiyaçlarıyla buluşturamamaktır. Müfredatı değiştirdik, 51 müfredatı, bu ana kadar yapılmış iddia ile söylüyorum; en demokratik, en katılımcı müfredatı yaptık. Gazetede çıktı, \'Vardar Ovası\' diye. Bakın, \'Atatürk\'ün sevdiği şarkılar arasında müfredatta Vardar Ovası vardı, onu da kaldırdılar\' diyor. İnsaf ya. Biraz önce \'Sorgulayan evlat, öğrenciler yetiştirin\' deniliyor ya. Müzik kitabımız internette var, Talim Terbiye Kurulu sitesine girilirse var. Programlarda var. Atatürk\'ün sevdiği şarkılar altında hem kırmızı gülün adı var, hem de Vardar Ovası var. Programda var olmasına rağmen, sen niye \'yok\' diyorsun\" dedi.



Konuşmasının ardından Bakan İsmet Yılmaz ve Ordu Valisi Seddar Yavuz, kütüphane ve eğitim merkezini yapan hayırsever işadamı Onur Çetinceviz ile İhsan Çetinceviz kardeşlere çerçeveli fotoğraf hediye etti. Bakan Yılmaz açılışın ardından, Ak Parti İl Başkanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi\'ne de ziyarette bulundu.