(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Her şeye rağmen Türkiye büyüyor (2)

\'ARTIK İNSANIMIZIN UMUDU AVRUPA\'DA DEGIL\'



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında İmranlı İlçesi\'nde Belediye Bakanı Pehlül İşleyen\'in 85 yaşında vefat eden babası Ali İşleyen\'in cenaze törenine katıldı. Bakan Yılmaz törenin ardından Koyulhisar İlçesi\'ne geçerek Kızılelma Köyü\'nü ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a programları sırasında Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer eşlik etti. Bakan Yılmaz burada köylülerle bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Bakan Yılmaz, \"Petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın ve elmas madenimiz yok, ne var, elmastan daha da değerli olan beşeri sermayemiz var. İnsanımız var, insanına güvenirsen İsveç\'i de, İsviçreyi\'de Hollandayı\'da geçersin. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye\'yi hep birlikte daha güzel yapacağız\" dedi.



Millete ne hizmet yapılırsa yapılsın az olacağını söyleyen Bakan Yılmaz, \"Burası bin yıldır Kızılelma ismini taşıyor. Kızılelma ki bizim mefkuremiz, nedir o gidilebilecek en son nokta, bu millete verilebilecek en üstte hizmettir. Ama o hiçbir zaman ele geçmez, ele geçerse Kızılelma olmaktan çıkar. Dolayısıyla bir hayalimiz var. İnşallah sizlerin de birliğiyle beraber, desteğiyle beraber, istikrar ve güvenin yanında olmanızla birlikte inşallah Türkiye\'yi 21\'inci yüzyılda hak ettiği yere getireceğiz\" diye konuştu.



Eskiden iş bulamayanların Almanya\'ya, Hollanda ve Belçika\'ya gittiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:



\"15-20 yıldır duydunuz mu bir kimse \'Almanya\'ya gitti, Hollanda\'ya gitti, Belçika\'ya gitti\' diye. Gitmedi. Nereye gidiyor, İstanbul\'a gidiyor, İstanbul neresi, bu vatanın bir parçası. Dolayısıyla diyoruz ki; devir değişti artık. İnsanımız dışarıya gidip de gurbet ellerde elin adamına muhtaç olmayacak. Hizmetimiz bu ülkeye. Her gidenin söylediği şey şu; \'Sayın Bakanım Türkiye\'ye dönmek istiyoruz, ne yapalım.\' Cenabı Allah\'a hamdolsun. Niye Türkiye\'ye dönecekler, artık bizim insanımızın umudu, geleceği Avrupa\'da değil, umudu Türkiye\'de. Bunu hep beraber başardık. Allah nasip ederse Türkiye\'nin yarını çok daha büyük olacaktır. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem, yerine getiremeyeceğimiz hiçbir hizmet yok. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin.\"



Bakan Yılmaz daha sonra ilçeden ayrılarak karayolu ile Ankara\'ya hareket etti.