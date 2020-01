(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, yeni dönem hedefini açıkladı (3)

\'GÖÇMENLERİ SADECE KAMPLARDA DEĞİL, SOKAKLARDA DA MİSAFİR EDİYORUZ\' Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı\'nın (ICPEN) Sonbahar Konferası\'ndaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin mültecilere karşı insan odaklı yaklaşımı olduğunu söyledi. Konferansta, Avrupa ülkelerinin göçmenlere uyguladığı politikalara karşı Türkiye\'nin uyguladığı politikaların farklılıklarını anlatacaklarını belirten Tüfenkci, \"Ülkemizde sadece kamplarda göçmenleri misafir etmiyoruz. Sokaklarda da misafir ediyoruz. Onların tüketici olarak görülmesi lazım. Kamuoyu otoriteleri tarafından belirlenen paketleri önlerine koymuyoruz. Onlara kart veriyoruz ve o kartlarla alışveriş yapabiliyorlar. Bunları uluslararası paydaşlarla paylaşacağız\" diye konuştu. Türk gümrüklerindeki uygulamalara ilişkin bilgiler de veren Tüfenkci, kaçakçıların her gün farklı bir yöntem geliştirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: \"Bizler de gümrük idareleri olarak sınır kapılarında yeni teknoloji imkanlarından yararlanarak, kaçakçılığı önlemeye çalışıyoruz. Özellikle personelin eğitimi ile yeni kaçakçılık yöntemlerine karşı da daha tedbirli hale getiriyoruz. Yine detektör köpeklerle sadece mühimmat değil; çay, tütün, uyuşturucu konusunda detektör köpeklerinden istifade ediyoruz. Arkadaşlarımız, yeni teknolojileri de takip ediyor. Bunların Türk gümrüklerinde uygulanmasına yönelik çalışmaları var.\" İKİNCİ EL OTOMOBİL DÜZENLEMESİ İkinci el otomobille ilgili düzenlemenin Başbakanlık\'ta olduğunu belirten Tüfenkci, \"Sanırım çok yakın zamanda hayata geçer. Ufak bir iki tereddüt vardı, onları da düzelttik. Şimdi yayımlanmasını bekliyoruz. Bunun için de ikinci eldeki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine kadar ikinci eldeki garanti süreleri, bu işi yapacak kişilerin mesleki niteliklerinin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var\" diye konuştu. İKİNCİ EL KONUT DÜZENLEMESİ İkinci el konut satışıyla ilgili düzenleme çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Tüfenkci, \"İlgili sektörlerle emlakçı odalarıyla müteahhit gruplarıyla çalışmaları paylaşıyoruz. Onlardan gelen görüşleri de dikkate alarak, ikinci el otomotiv yönetmenliği yayımlandığında Başbakanlık\'a ikinci el konut yönetmenliğini de göndereceğiz\" dedi. \'VÜCUTLARINA ET SARARAK, SINIR KAPILARINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR\' Ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti: \"Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar, çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak, sınır kapılarından geçirmeye çalıştılar. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır, diye düşünüyorum.\" \'VERİ PAYLAŞIMI\' AÇIKLAMASI X-Ray verilerinin paylaşımı konusunda da bilgi veren Bakan Tüfenkci, \"Gürcistan ile veri dolaşımı konusunda çalışmalarımız çok önceden bitti. Veri değişimi yapıyoruz. İran ile ilgili veri değişimi yapalım, diye görüşmelerimiz devam ediyor. Kısıtlı veri değişimlerini yapıyoruz. Amacımız, orada da tam teşekküllü bir veri değişimini sağlayabilmek. Bulgaristan ile test aşamasındayız. Yunanistan ile veri değişimi yapmak istiyoruz\" diye konuştu.