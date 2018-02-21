(Görüntülü Haber) BAKAN TÜFENKCİ TÜRKİYE PERAKENDE ZİRVESİ'NE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kameran: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ?Türkiye Perakende Zirvesi\"ne katıldı. Pullman Airport Otel\'de gerçekleştirilen zirvede bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, ?Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksine göre, 2018 Ocak ayında sektöre güvenin yüzde 5,6 arttığını görüyoruz. Bu yükseliş; son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların artacağını bekleyenlerin sayısının artmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu sonuçlar, sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini koruduğunu, küresel ve jeopolitik risklere rağmen büyümeye devam edeceğimizin somut göstergelerinden biri olarak yorumlanmalıdır. Küresel perakendecilere stratejik yatırımları konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanan küresel perakende gelişim endeksi sonuçlarına göre Türkiye 2016 yılında 6. sırada iken 2017 yılında 4. sıraya yükselerek ciddi bir performansla ilerlemeye devam etmektedir. Endekse göre ülkemiz, çekiciliği hızla artan ve perakende pazarı hızla büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Perakende sektörü ciro bakımından imalat sektöründen sonra ikinci sıradadır\" dedi.