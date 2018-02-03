(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli (3)

SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Konak Eğitim, Bilim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği koordinasyonunda, kadın çiftçilere yönelik düzenlenen \'Meyve Ağaçlarında Budama, Meyve Ağaçlarında Gübreleme ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim\' kursunun sertifika törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, kadınlar için yapılan her çalışmanın çok önemli olduğunu kaydederek, şöyle dedi: \"Kadınlarımız sadece kendileri için değil, öncelikle çocukları olmak üzere ailelerinin de yükünü taşırlar. Kadınlar öğrendiklerini paylaşır, başkalarına da mutlaka öğretirler. Kadınları eğitmek demek, esasında tüm toplumu eğitmek demektir. Bu nedenle kadınlarımız için yapılan her çalışmayı canıgönülden destekliyoruz. Özellikle kadın istihdamını teşvik etme adına, kadın çalıştıran işverenlerimizin istihdam yükünün bir kısmını da hükümet olarak paylaşıyoruz. Yine kadın çiftçilerimize, esnafımıza, girişimcilerimize diğerlerine nazaran daha avantajlı kredi imkanları ve en önemlisi de faizsiz kredi imkanlarından kullandırıyoruz.\" Bakan Tüfenkci, güçlü ekonominin temelinin güven ve istikrar olduğunu ifade ederek, \"İnsan odaklı ekonomiyi, adaletli gelir dağılımını ve istikrarı önceledik. Onun uçun bütün olumsuz şartlara rağmen bizler uzun vadeli planlar yapıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyuyor. Mali disiplini korumada da kararlılığımızı ortaya koyduk. Ne seçim dönemlerinde popülist bir ekonomi yönetimi ortaya koyduk ne de zor zamanlarda ortaya koyduk. Esasında terörle de mücadele ederken biz mali disiplinden taviz vermedik. Ülkemizin kaynaklarını yutan kamu açıklarını kapattık, bunların sonucunda da küresel koşullara rağmen uzun vadeli Türkiye\'nin büyümesini sağladık. İstikrarla büyüyen Türkiye son 15 yılda yatırım açısından dünyanın çekim merkezlerinden biri oldu. Türkiye\'deki güven ve istikrar ortamı, mali disiplin ve akılcı ekonomi yönetimi sayesinde son 15 yılda ülkemize çok değerli kazanımlar kazandırdık. Bugün dünya bölünmüş yol hikâyelerini anlatırken gelinen nokta itibarıyla Türkiye, gerçekten büyük bir bölümünü bölünmüş yollarla donatan şimdi demir yolu ve hava yolu ağıyla ulaşımda, lojistikte çağ atlayan bir Türkiye\'yi bütün dünya gıpta ile izliyor\" diye konuştu.