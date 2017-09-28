(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Farklı bir Hatay göreceğiz

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay\'ın önümüzdeki 5-6 yıl içinde ekonomik anlamda önemli bir yere geleceğini söyledi. Hatay Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkci daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Tarihi Uzun Çarşı\'da esnafı gezdi. Ziyaret sırasında bir esnaf Antakya ayakkabısı, bir diğer esnaf ise el yapımı bıçak takımını Bakan Tüfenkci\'ye hediye etti. Çarşı ziyareti sırasında restorasyonu yeni tamamlanan tarihi Kurşunlu Han\'ı gezen Tüfenkci ardından Ahmediye Cami Meydanı\'nda esnaf ile bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Hatay\'ın önümüzdeki 5- 6 yıl içinde ekonomik anlamda önemli bir yere geleceğini söyledi. Tüfenkci, şöyle dedi: \"Biz esnafa her türlü desteği verme noktasında neler yapabilieceğimiz konusu ile ilgili önerilerinizi hayata geçirmek istiyoruz. Burada yaptıklarımızı saymak istemiyorum. Gerçekten Hatayımız bölgemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Çok değil, 5-6 yıl sonra farklı bir Hatay\'ı göreceğiz. Gerek yatırımlarımızla, organize sanayilerimizle, gerek sınır kapılarımızdaki bu sıkıntıları kısa zamanda çözerek Hatay hak ettiği yere gelecek. Bundan da esnaf kardeşlerimiz faydalanacak. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok.\" Bakan Tüfenkci alanda Antakya Belediyesi tarafından hazırlanan aşureyi esnafa ikram ettikten sonra Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı\'nda (YİKOB) düzenlenen esnafla istişare toplantısına katıldı.