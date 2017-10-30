(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Bizim sevdamız koltuk sevdası değildir

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili, \"Bu partinin istişare mekanizmaları vardır, bu partinin yol yürüdüğü millet vardır, onlarla yapılan istaşereler neticesinde alınan kararlar vardır ve bütün arkadaşlarımız da alınan kararlara, \'Başım gözüm üstünedir\' diyerek gereğini yapar. Bizim sevdamız koltuk sevdası değildir\" dedi.



Kastamonu\'da pratisinin Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan Bakan Tüfenkci, Ak Parti iktidara gelmeden önce milli gelirin 3 bin 500 dolar dolaylarındayken şimdi 11 bin dolara yükseldiğini söyledi. Türkiye\'yi her alanda 3 kat, bazı alanlarda 5 kat büyüttüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:



\"Bu hain darbe girişimi hangi ülkenin başına gelirse gelsin 6 aydan, 3 seneden önce kendini toparlayamazdı. Ama Allah\'a hamd olsun Türkiye kısa zamanda kendisini toparladı ve 2017\'ye çok güçlü bir giriş yaptık. 2017\'nin ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ondan sonra ikinci çeyrekte yüzde 5.1, üçüncü çeyrektede inşaallah yüzde 7\'nin üzerinde bir büyümeyi bekliyoruz. 4\'üncü çeyrekle beraber Türkiye yüzde 5.5 üzerinde büyümeyi inşaallah 2017\'de yakalayacak. Biz bir yola çıktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde bu yolculuğumuz devam ediyor.\"



\'BİZİM SEVDAMIZ KOLTUK SEVDASI DEĞİL\'



Bakan Tüfenkci, Ak Parti\'nin sıradan bir parti olmadığını belirterek şöyle devam etti:



\"Birileri Ak Parti siyasetini anlamayabilir, birileri Ak Parti\'deki değişimi, dönüşümü anlamayabilir. Birileri son günlerde belediye başkanlarındaki değişimi anlamayabilir, göremeyebilir. Ama bilsinler ki Ak Parti sıradan bir parti değil. Ak Parti hareketi bir dava hareketidir. Bir lideri vardır. O lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bu partinin istişare mekanizmaları vardır, bu partinin yol yürüdüğü millet vardır, onlarla yapılan istaşereler neticesinde alınan kararlar vardır ve bütün arkadaşlarımız da alınan kararlara \'Başım gözüm üstünedir\' diyerek gereğini yapar. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi\'nin anlaması mümkün değil, bir MHP\'nin bizi anlaması mümkün değil. Ama bu davanın içersinde yetişenler, millete hizmet için yola çıkanlar bunu anlarlar. Çünkü bizim sevdamız koltuk sevdası değildir, bizim sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Onun için bizim tek dayanağımız vardır. Millet, halk ve hak. Onun dışında hiçbir dayanağımız yoktur. Ne cunatcılara, ne darbecilere dayandık. Sadece ve sadece millete dayandık, halka dayandık, hakka dayandık. Onun dışında hiç bir güce dayanmadık, hiç bir güce de hesap vermeyiz Allah\'ın izniyle.”

