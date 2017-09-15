(Görüntülü Haber) Bakan Soylu'dan Hatay'da güvenlik zirvesi (2)

SOYLU: AMANOSLAR\'DA BİR DERDİMİZ VAR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay valileriyle yaptığı güvenlik zirvesinin ardından Nursan Camii\'nde cuma namazını kıldı. Cami çıkışında konuşan Soylu, Hatay\'a Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım\'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Soylu, şöyle konuştu: \"Allah sizin duanızdan bizi eksik etmesin bizi de size mahcup etmesin. Bu Amanoslar\'da bir derdimiz var biliyorsunuz. Bu ülkede huzuru, birliği beraberliği her noktada sizin desteğinizle dualarınızla meydana getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Öncelikle şunu açık bir şekilde söylemem gerekir ki büyük bir gayret içerisindeyiz. Ama bu gayretin takdiri de desteği de milletimizdir. Her gittiğimiz yerde bize olan destekleri ve muhabbetleri, bizi bu konularda daha cesur, daha doğru, daha dürüst bir çalışma ortamına itmektedir. Bir kanaatimi daha söylemek isterim. Bu millet büyük bir millet şehitlerimiz oluyor, içimiz parçalanıyor. Mübarek cuma günü hangi şehidimizin ailesine, hangi şehidimizin annesine babasına, hangi şehidimizin eşine taziyede bulunmuşsak, telefon açmışsak, öyle bir milletin mensubuyuz ki onların hiç birisinden bugüne kadar en ufak bir sitem duymadık. Tam tersi, \'Bir evladımız daha var bu milletin birliği uğruna, bu ülke uğruna onu da vermeye hazırız\' diye büyük bir asaleti, onuru bizle paylaşıyorlar. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu güveni boşa çıkartmamak için milletimize hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin, Allah bizi doğruluktan doğru karardan ayırmasın.\" Bakan Soylu, çıkışta \"Arakan\'a yardım\" diye bağıran cami görevlisinin yanına giderek cebinden çıkarttığı bir miktar parayla yardımda bulundu.