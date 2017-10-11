(Görüntülü Haber) Bakan Soylu : Son bir yılda 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirildi (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi\'nde \'Valiler Buluşması\' programında konuştu. Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdiklerini söyleyen Soylu, \"Bunların 40 bin 215\'i PKK, 25 bin 818\'i FETÖ\'ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir. Bu yeni yaklaşım neticesinde alınan tedbirlerle 2016 yılına göre abotaj/kundaklama türü eylemlerde yüzde 64, yol kesme eylemlerinde yüzde 84, yağma eylemlerinde yüzde 45, adam kaçırma eylemlerinde yüzde 70 oranında bir azalma elde edilmiştir.\" diye konuştu. Bakan Soylu, insansız hava araçlarının aylık uçuş saatlerini 170 saatten 2 bin 442 saate çıkarttıklarını ve böylece karadan olduğu kadar havadan da alan hakimiyetini sağladıklarını anlatarak, bu kabiliyeti daha da geliştireceklerini ifade etti. Bakan Soylu, \"Darbelerin, ekonomik krizlerin birtakım saldırıların içerisinde acaba ne olacak endişesiyle karşı karşıya kaldığımız bir Türkiye tablosunu yarına taşımak bizim sorumluluklarımız içerisinde yoktur. Biz güçlü bir Türkiye\'yi yarına bırakmak zorundayız. Bunlar olmasaydı biz ne yapacaktık. Ya İsrail\'e yalvaracaktık, ya da ABD\'nin modası geçmiş İHA\'larına yalvaracaktık. Veyahut da iki elimizi bacaklarımızın arasına koyup teröristlerin nerede olduğunu düşünmeye çalışacak ve evlatlarımızın göğüs göğüse muherebesinde \'Allahım onlara zeval vermesin\' diye dua ediyor olacaktık.\" dedi Bakan Soylu, \"Şu ana kadar Suriye sınırında acil sınır fiziki güvenlik sistemi kapsamında 90 kilometresi valiliklerimiz, 495 kilometresi TOKİ ve 170 kilometresi Milli Savunma Bakanlığı tarafından olmak üzere toplam 755 kilometre beton duvar yapılmıştır. Valiliklerimiz tarafından bu duvarları takip eden 28 kilometre yol, 44 kilometre de kafes tel tamamlanmıştır. Hatay sınırımızda 38 kilometre yüksek güvenlikli çit tamamlanmıştır. Yine gerek Doğu ve Güneydoğu\'da, gerekse ülkemizin batı sınırında toplam 370 kilometre sınır aydınlatması gerçekleştirilmiştir. Tabii bu sınır projelerinde üretim halen devam etmektedir. Gerek modüler duvar, gerekse yol ve çit çalışmalarımız sürmektedir.\" dedi.