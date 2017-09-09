(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz (3)

Osman ŞİŞKO/HAYRAT (Trabzon), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu partisinin Trabzon\'un Hayrat İlçe örgütünün kongresinde yaptığı konuşmada terörle mücadele çalışmalarına değinerek, “Eylül ayı başından itibaren yepyeni bir süreç başlattık. Onlar PKK’ya zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Kasım’ın 20’sine kadar bizi seyredin. Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hayrat ilçesine giderek burada partisinin 6’ıncı olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD\'de tutuklama kararı verilen eski bakan Zafer Çağlayan’la ilgili “Zafer Çağlayan’a Amerika’da tutuklama kararı çıkarmışlar. Başınıza Zafer Çağlayan kadar taş düşsün buradan söylüyorum. Yaptıkları Türkiye düşmanlığıdır. Bu açık ve nettir. Bizi pes ettirmeye, teslim almaya çalışıyorlar. Siz 15 Temmuz hesaplarının bitiğini zannetmeyin. 15 Temmuz’da başaramadılar. Bir taraftan Pensilvanya’da o meczubu, orada Türkiye karşıtı bir kişi olarak tutuyorlar. Yetmedi Amerika’nın talimatıyla aynısını Almanya gerçekleştiriyor. Ne kadar mendebur var, hepsini orada tutuyorlar. Terör örgütü mensuplarına sahip çıkıyorlar, hepsine vatandaşlık ve ikamet veriyorlar. Sonra buraya adamlar gönderiyorlar, burada dernek ve vakıflar açıyorlar, burada istedikleri gibi ajanlık faaliyetlerini yapacaklarını zannediyorlar. O eski Türkiye yok, avucunuzu yalayacaksınız bundan sonra. Bugün ayakları üzerinde duran bir Türkiye var. Bizim müttefikimiz Amerika PYD’ye silah ve füze yardımı yapıyor. Türkiye sesini çıkardığı zaman acaba hangi kararı çıkartıp ‘Türkiye’yi nasıl diz çöktürürüz’ diye hesaplar, planlar yapıyorlar. Bunların hiçbirisine teslim olamayacağımızı herkesin bilmesini isterim” dedi. CHP’Lİ TANRIKULU’NA TEPKİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, isim vermeden terör örgütüyle mücadelede etkin rol üstlenen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) eleştiren CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'nun sözlerine tepki göstererek, “Bu CHP’nin muhalif milletvekilinin niçin konuştuğunu ben size izah edeyim. Amerika ve Kandil’den talimat, buradan CHP milletvekilinden ses. CHP Grup Başkan vekili bana ‘İçişleri Bakanı açıklasın. Sivillere zarar geldi mi gelmedi mi?’ diyor. Ey, Ankara’dan İstanbul’a kilometrelerce yol yürüdünüz ya, bu devletin polisi, jandarması ve güvenlik güçleri kılınıza bir tek fiske gelmesin diye yanınızdan bir an olsun ayrılmadı. Biz görev yapıyoruz. Güneydoğu’da gittiğimiz zaman vatandaşla temas kurabiliyorsak senin gibi Ankara’dan HDP’lilerin sözcülüğünü yapmıyorsak, bunun bir tek sebebi var; biz vicdanlı iş yaparız, senin gibi ‘Adalet’ deyip sokaklarda yürüyüp adaletsizlikle iş yapmak yerine adaletin ve hakkaniyetin ne işe yaradığını gösterebilecek bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Bizim güvenlik güçlerimiz orada tek bir vatandaşa halel getirmemiştir, getirmeyecek te” diye konuştu. HDP’NİN AĞZIYLA BİZLE KONUŞMA Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını kaydeden Bakan Soylu şöyle devam etti: “Al genel başkanını Hakkâri’ye git ama bir otel odasına sıkışma. Korkma, ürkeme. İstediğin yere gidebilirsin Türkiye artık eski Türkiye değil. Ama PKK’nın ağzıyla bizle konuşma. PKK’nın sözcüsü HDP’nin ağzıyla bizle konuşma, onlar itibarlarını kaybettiler. CHP üzerinden itibar kazanmaya çalışıyorlar. CHP seçmenine sesleniyorum; bir milletvekiliniz Türkiye’nin PKK ile savaşta olduğunu söylüyor. Bu milletvekili hakkında da CHP tek bir adım atmadı. PKK devlet mi ki, bizi onla savaşta olacağız. PKK bir terör örgütüdür. Ağırlarına gidiyor, biz İsrail’den insansız hava uçağı alırken iyiydi dimi? Bana inanmıyorsunuz ama PKK’nın sözcülerine inanıyorsunuz. PKK’nın Hakkâri’de Oğul Köyü kırsalında dün yakalanan ve tutuklanan Musa Tarhan, ey CHP’nin avukat milletvekili sana sesleniyorum: Yalanlarla bu milleti ve kendi tabanınızı atlattığınız ve kandırdığınız yeter. Adam ifadesinde net bir şekilde söylüyor. ‘Biz polisi şehit eden oradaki teröristlerle beraber orada oturduk, o arada insansız hava araçları geldi ve o teröristleri imha ettiler’ Bu kadar basit. Ne işiniz var benim polisimi şehit eden teröristlerle?\" 4-5 GÜNDE 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Terörle mücadelelerinin kesinlikle akamete uğratılamayacağını vurgulayan Bakan Soylu, “Bizim bu mücadelemizi kesinlikle akamete uğratamayacaklar. Tam 4-5 gündür şu ana kadar 50 teröristi evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Eylül ayı başından itibaren yepyeni bir süreç başlattık. Onlar PKK’ya zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Kasım’ın 20’sine kadar bizi seyredin. Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz. İster CHP sahip çıksın, ister Amerika, Almanya sahip çıksın, ister vakıfları sahip çıksın, onlara eğer bu kış o dağları, tepeleri, taşları ve o mağaraları dar etmezsek göreceksiniz. Çok net ve açık. Yeter artık dışarıda uğraşıyoruz, içerde uğraşıyoruz. Bütün bunlar Türkiye’nin ilerlemesinden endişe ediyorlar” ifadelerinde bulundu. PKK’LILARIN TELSİZ KONUŞMASINI ANLATTI İnsansız hava araçlarından teröristlerin çok korktuğunu ve bu uçaklar sayesinde yapılan operasyonlarda 260 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi: “PKK’ya yapılan operasyonlardan bu milletin evlatları askerin, polisin, jandarmanın verdiği mücadeleden rahatsız olanlarla da uğraşmaktayız. Bizim mühendislerimizin yaptığı insansız hava araçlarından, tankından, ATAK helikopterinden, Allah bunları yapanlardan, imar edenlerden razı olsun. Az önce söyledim güya milletvekili terörle mücadeleden rahatsız oluyor. İnsansız hava araçlarından elde edilen başarılardan rahatsız oluyor, iftiralar atıyor. Bakın 1 Ocak’la 1 Ağustos 2017 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından bu hava araçlarıyla toplam 260 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye’nin bunu duymasını istiyorum. Biz gece-gündüz hiç fark etmiyor, gece saat 4 otururuz karargâha teröristi görürüz, onu etkisiz hale getirebilmek için evlatlarımız uğraşırlar. Bakınız, insansız hava araçlarıyla yapmış olduğumuz operasyonların hiç birinde şehit vermedik, hiç birinde de yaralımız olmadı. Bunların derdi bu. Bu uçaklarla teröristlerin hareket kabiliyetini azalttık. Bunların ara sıra telsiz konuşmalarını dinliyoruz; bunlar bu insansız hava araçlarından o kadar korkuyorlar ki, ‘Aman görünmeyin, aman 2-3 kişiden fazla olmayın, şöyle-böyle saklanın’ diye sürekli birbirlerine telkinde bulunuyorlar. Ama ne çare bizim evlatlarımız onları tepeliyorlar.” ‘ATLETLE KARAVANDA DURMAYACAKSIN’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nda seslenerek eleştiriler yönelten Bakan Soylu şöyle dedi: “Sus pus kesildi Kılıçdaroğlu şu anda. Hadi atlet giy de konuş bakalım. Hadi atlet giy. Öyle mi? Atletle karavanda duruyorsun. Atletle karavanda durmayacaksın Kılıçdaroğlu, atlet giyip de sokağa çıkacağın gece 15 Temmuz gecesiydi. Millet atletle birlikte sokağa çıktı, şehit olmak için gazi olmak için. Bu milleti istila etmeye çalışanlara ‘Atletimle de donumla da bu ülke için şehit olurum’ diyerek sokağa çıktı.” OHAL ELEŞTİRELİNE TEPKİ GÖSTERDİ FETÖ ile mücadelenin önemine değinen ve OHAL’e ilişkin eleştiride bulunan iş dünyasına da seslenen Bakan Soylu “Eğer Türkiye hafif bir gevşeklik yapsın 15 Temmuz’u biz rahmetle anarız. FETÖ’nün sadece FETÖ olmadığını bilmeyecek kadar ahmak değiliz biz. FETÖ’nün arkasında nelerin olduğunu biliyoruz. Birileri ‘Olağanüstü Hal kalksın’ diyor. Ne var Olağanüstü Hal’de. Ben ‘Olağanüstü Hal kalksın’ diyen İstanbul sermayesine sesleniyorum: Ne var OHAL’de? İhracat yükseliyor mu? Yükseliyor. Dolar ve Euro düşüyor, turizm yükseliyor, oteller dolu. Büyüme yüzde 5. Daha da yükselecek. Nedir bu Avrupa hayranlığınız ve onların sözlerin çıkmama telaşınız? Nedir bu telaş? Ne yapmak istiyorsunuz. Bu FÖTÖ sizden milyon dolarlar himmet aldı, özgürlük ve hürriyetinizi gasp etti. Tayyip Erdoğan gibi bir adam sizi çıktı FETÖ’den kurtardı ‘Allah senden razı olsun’ demiyorsunuz da, ayağına ‘Nasıl çelme takarım diye’ bir anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Teslim olmuştunuz” diyerek konuşmasını tamamladı. Tek liste olarak gidilen kongrede Salih Öztel AK Parti Hayran İlçe Başkanı oldu.