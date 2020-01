(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: CHP, FETÖ ile ‘siyasi kâr ortağı’ olmuştur

Osman ŞİŞKO/YOMRA (Trabzon) , (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'dekont\' iddialarını değerlendirirken, \"CHP, FETÖ ile ‘siyasi kâr ortağı’ olmuştur. Dün siyaseti kasetle kirlettiler, bugün de yalan dekontlarla kirletiyorlar. Bir kere milli ol, maşa olma. Onlar hangi tezgahları ortaya koyarlarsa koysunlar, biz istikrar içinde büyütmeye devam ediyoruz\" dedi. AK Parti Trabzon Yomra ilçesi 6\'ncı Olağan Kongresi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla yapıldı. Kongrede konuşan Bakan Süleyman Soylu, terör konusu üzerinden Amerika’yı eleştirdi. Türkiye\'nin ters kelepçe vurulacak bir ülke olmadığını belirten Soylu, şöyle dedi: \"Gezi olaylarını, 17-25 aralık olaylarını kimin planladığını ve neler yapmak istediklerini biliyoruz. Bu ülkenin ilerlemesini engellemek isteyenlerin, arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin her seçimde ortaya koyduğu iradenin varlığı bunlara meydan okumaktır. Onlar \'Teröre karşı diz çökelim, ihracatımızı artırmayalım, çocuklarımızın geleceğini iyi yapmayalım, Bu milletin her gün bir derdi olun\' istiyorlar. Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değildir. 15 Temmuz gecesi bunu bütün dünyaya gösterdi bu millet. Bu ülke dünyanın 10 büyük devletinden biri olacak. Ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz.\'\' \'TÜRKİYE’NİN GÜNEYİNE PKK İLE KOLİ BANDI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR\' ABD\'ye eleştiriler yönelten Bakan Soylu, şöyle devam etti: \"Kendi nerede? Türkiye’nin en alt sağ köşesinde. Neden buralara PKK sözde komutanlar atıyor. Neden burada ABD paravan bir şirket kuruş YPG’e silah veriyor. Ne olacak milyonlarca kendi topraklarından gönderilen insanlar. Bu kirli fotoğrafın bir tek yüzü vardır. Kandil’den başlayıp Hatay’a kadar uzanan hatta yeni bir yaşam alanı açmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin güneyine PKK ile koli bandı çekmeye çalışıyorlar. İtirafçı yaptıkları bir kişi ile yeni şeyler yapmak istiyorlar. Ekonomilerini ve zamanlarını boşa harcadılar. PKK bu ülke karşısında mağlubiyete uğramıştır. Türkiye’yi bunlarla tehdit etmek yolundan alı koymaz.\" \'ÇADIR MAHKEMELERİ TEZGAHI KURUYORLAR\' Amerika\'da yargılanan Reza Zarrap\'a ilişkin de konuşan Soylu, bu ülkedeki \'Çadır mahkemelerinde\' tehditle itirafçı yaptıkları bir kişinin eliyle Türkiye’nin tecrit edilmeye çalışıldığını anlattı. Soylu, şöyle dedi: \"Amerika, tezgah kurayım derken tezgaha gelmektedir. Amerika\'nın para ve zamanını boşa harcamaktadır. FETÖ’nün Türkiye’ye yapabileceklerinin zirvesi 15 Temmuz’du, onun da akıbeti sabaha varmadan hüsran olmuştur. Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değil. PKK desen, 40 yıldır bir çakıl taşı koparabilmiş değildir.\" \'BİR KERE MİLLİ OL, BİR KERE MAŞA OLMA\' Ana muhalefet lideri Kılıçadaroğlu\'na tepki gösteren Bakan Soylu, şöyle devam etti: \"Dün siyaseti kasetle kirlettiler bugün de yalan yanlış dekontlarla kirletmeye çalışıyorlar. Girdiği her seçimi kaybeden ama Başkanlığı kaybetmeyen bir başkan ne yapacak. Bir şekilde vaziyeti kurtarmak lazım. Bu bir siyasettir. Tasvip etmediğimiz bir siyasettir. Hiç birisi önemli değildir. Bir şey söylemek istiyorum demirden korkan trene bilmez. Yok dışarıda bankalarda hesaplar var. Be utanmaz be yüzsüz adam. Türkiye’nin bu kadar derdi varken çelme takmaya çalışacağına bir kere milli ol. Bir kere maşa olma. Düzenbaz düzenbazlığından vazgeçer mi. O AK Parti’yi de faklı zannetti. Türkiye’nin geldiği noktayı da farklı zannetti.\" \'DEMİRYOLU 2019’DAN ÖNCE\' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu şöyle dedi: \"CHP, FETÖ ile ‘Siyasi kâr ortağı’ olmuştur. Dün siyaseti kasetle kirlettiler, bugün de yalan dekontlarla kirletiyorlar. Bir kere milli ol, maşa olma. Onlar hangi tezgahları ortaya koyarlarsa koysunlar, biz istikrar içinde büyütmeye devam ediyoruz. Trabzon\'u da geliştirmeye devam ediyoruz. 2002’den bugüne kadar Trabzon’a yapılmış yatırım miktarı 18.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2019’dan önce de Trabzon- Erzincan demiryolunun temelini Cumhurbaşkanımız önderliğinde attık mı, tamamdır.\"