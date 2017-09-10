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(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: 20 Kasım'a kadar bunların iflahını keseceğiz (3)

BEŞİKDÜZÜ İLÇE KONGRESİ'NDE KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir'deki ilçe kongresinin ardından parti örgütünün Beşikdüzü 6'ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı

10 Eylül 2017 20:39

BEŞİKDÜZÜ İLÇE KONGRESİ\'NDE KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir\'deki ilçe kongresinin ardından parti örgütünün Beşikdüzü 6\'ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Buradaki konuşmasında FETÖ ile ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösteren Bakan Soylu şunları söyledi: \"15 Temmuz’u yaptılar. Başarılı olamadılar. Ama ondan sonra dediler ki \'Biz Türkiye’yi meşgul edecek iş bulduk.\' Bakın sağda solda bir şeyler söyleniyor. Deniliyor ki \'Biraz da şöyle bakmak lazım böyle bakmak lazım\'. Eğer acırsak acınacak duruma düşeriz. Türkiye içerisinde FETÖ ile mücadelede iyi gidiyoruz. Ama Balkanlar, Orta Asya ve orada ki birçok ülke. Hele FETÖ ve terör örgütlerine ev sahipliği yapan Almanya’yı iyi biliyoruz. O meczubun bulunduğu Amerika’da bunların nasıl korunduğunu ve muhafaza edildiğini de biliyoruz. En ufak boşluk Türkiye’de verirsek 15 Temmuz’u rahmetle anarız. Birçok bilgileri gören kişi olarak söylüyorum. En ufak gevşeklik ortaya koymamamız lazım. Gelecek nesillere bunun vebalini anlatamayız. Kararlı, hakkaniyetle, attığı adımdan geri adım atmayan anlayış ortaya koymalıyız.\" Tek liste olarak gidilen kongrede Harun Demirci AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı oldu.

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