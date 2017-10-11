(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Türkiye sanayi devrimi, vize gerektirmez (2)

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ve ABD arasındaki vize krizine ilişkin \"Bize vize koyanlar var. Ortaya koyduğumuz 2023 hedefleri için bizim vizeye ihtiyacımız yok. Türkiye sanayi devrimi, vize gerektirmez. Vizeler, içimizdeki gelişme azmine bariyer kuramaz\" dedi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknokent\'in açılış töreni, Prof. Dr. Şehit İlhan Varank Yerleşkesi\'nde yapıldı. Törene Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü\'nün yanı sıra MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Teknokent\'te faaliyet gösteren firma temsilcileri, kent protokolü, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı. Açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Çelebi, Manisa Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nin, en büyük hayallerinin arasında yer aldığını söyledi. Üniversiteyle şehrin ve sanayinin burada buluşacağını belirten Çelebi, \"Son 15 yılda ciddi bir mesafe kat ettik. Bilim, teknoloji projeleri merkeze oturdu. Ar-Ge projeleri destekleniyor. Üniversite sanayi işbirliğinde geç kalmamızın nedenleri var. Bu bizim de üzüldüğümüz, çözmek için bütün mesaiyi sarf ettiğimiz bir konu. Üniversiteler bundan sonra dışa kapalı yapılar olarak devam edemez. Bizler nerede hata yaptık diye düşünmek zorundayız. Üniversite sanayinin ayağına gelerek, kendisinden bir şey talep etmesini bekleyemez. Üniversite olarak tüm öğretim üyeleri ile birlikte sanayinin ayağına gitmek, anlatmak durumundayız. Biz beklemeyeceğiz, gideceğiz\" diye konuştu. \'ABD\'DEKİ GİBİ SAVUNMA SANAYİ AR-GE SİSTEMİ KURMAYI İSTİYORUZ\' Teknokent Genel Müdürü Aktaş, 3 bin 460 metrekarelik alanda hizmet verdiklerini belirterek, şu anda 66 firmanın Ar-Ge projelerini burada yürüttüğünü anlattı. Teknokent içindeki firma eşleştirmeleriyle yaklaşık 1.2 milyon liralık iş hacmine ulaşıldığını belirten Aktaş, 118 Ar-Ge ve tasarım projesinin şu anda Teknokent\'te yürütüldüğünü dile getirdi. Teknokent\'te endüstri 4.0 prensipleriyle çalışacak mini bir fabrika kurmak için çalıştıklarını açıklayan Aktaş, üretilen prototiplerle sanayiye yeni bir yön verileceğini ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Manisa\'da savunma sanayi kümelenmesi oluşturmak istediklerini de aktaran Prof. Dr. Aktaş, \"Önemli bir savunma sanayi şirketiyle işbirliklerimiz var. Bu doğrultuda proje sağlayacağız. Savunma sanayi, ileri teknoloji ekipmanlarının altyapısını buraya kazandıracağız. Savunma sanayisine yönelik ABD\'deki gibi savunma sanayi Ar-Ge sistemini buraya kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için projeler onaylandı, Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler yapılıyor. Ekim sonu itibariyle Kalkınma Bakanlığı\'nı ikna etmeyi istiyoruz\" dedi. BAKAN ÖZLÜ: HEDEFİMİZ TÜM ŞEHİRLERE TEKNOPARK KURMAK Açılış töreninde konuşan Bakan Özlü, ülkenin artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknolojik ürüne dayanan bir üretim modeline doğru ilerlediğini söyledi. Sanayi üretim endeksi rakamlarına dikkat çeken Özlü, sanayide büyümenin istikrarlı olduğunu belirtti. Bakan Özlü, şöyle konuştu: \"Ağustos ayına göre geçen ayın sanayi büyüme rakamı yüzde 5.2 artış göstermiştir. Sanayi üretimindeki bu artış önümüzdeki aylarda da istikrarlı şekilde devam edecek. Bizler teknoloji geliştirme bölgelerini önemli halkalar olarak görüyoruz. 68 teknoloji geliştirme bölgesi var, hedefimiz tüm şehirlere teknopark kurmaktır. Bu bölgeler önemli bir misyonu yerine getiriyor. Teknolojik ürün ihracatının katlanarak artacağına inancımız tamdır. Teknokentler ülkemizin araştırma geliştirme ve teknoloji potansiyeline katkı sunuyor. Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknoloji çağımızın anahtarı konumunda. Türkiye ileri teknolojiyle büyüyebilir. Bu nedenle teknolojiyle bilime daha çok sarılacağız. Özellikle KOBİ\'lerin Ar-Ge ve inovasyon konularındaki açığını kapatmak istiyoruz. Teknoloji geliştirme bölgeleri bu açığı kapatacaktır.\" \'TEKNOLOJİ ÜSSÜ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ\' Türk ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Özlü, bilim ve eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. Güçlü ülke olmanın kriterinin ekonomi olduğunu belirten Bakan Özlü, \"Çağımızda büyüklüğün birinci kriteri ekonomidir. Her alanda başarılı ve caydırıcı olursunuz. Türk ekonomisi güçlüdür, gücü artırmak için yönümüzü bilime ve teknolojiye yöneltiyoruz. Türk ekonomisi tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. 2002\'den bugüne kadar alınan mesafenin temelinde bilim ve sanayi yatırımları vardır. Bilimden ve eğitimden tasarruf olmaz. Bilime teknolojiye, mesleki eğitime yönelik yatırımlardan geri adım atmamız söz konusu değildir. Bunların hepsi bizi ileriye taşıyacaktır. Biz bilim ve teknoloji politikalarıyla sanayi politikalarını eş zamanlı belirlemek istiyoruz. Çünkü biz bilim merkezli bir Türkiye, teknoloji üssü bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de bilimde dönüşüm, teknolojide atılım, ileri sanayi ürünlerini üretim üssü olmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. \'MEYVESİZ AĞAÇ\' BENZETMESİ Bilim ve sanayinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine de vurgu yapan Özlü, bilim ve teknoloji politikalarının TÜBİTAK bünyesinde, sanayi politikalarının da bakanlıkları bünyesinde belirlendiğini söyleyerek, bu ayrıma son vermek istediklerini belirtti. Bakan Özlü, \"Sanayimiz teknoloji üretsin. Sanayi politikalarından bağımsız bilim ve teknoloji politikaları meyvesiz ağaç gibidir. Biz bu bütünlüğü çok önemsiyoruz. Bunu eleştirenler, karşı duranlar var. Ama yıllardır sanayisinden kopuk bir teknoloji geliştirme faaliyetinden hiçbir fayda görmedik. Eskiye dönmenin hiçbir faydası yok\" dedi. \"VİZELER, İÇİMİZDEKİ GELİŞME AZMİNE BARİYER KURAMAZ\" Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine de değinen Bakan Özlü, Türkiye\'nin gelişmesine vize konulamayacağını söyledi. Özlü, \"Vize meselesi var. Bize vize koyanlar var. Ortaya koyduğumuz 2023 hedefleri için bizim vizeye ihtiyacımız yok. Türkiye sanayi devrimi vize gerektirmez. Vizeler içimizdeki gelişme azmine bariyer kuramaz. Bütün girişimcilerimizi yüksek teknolojiye ve Ar-Ge\'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. Mesele bir koyup on almak değildir. Mesele vizyon meselesidir\" diye konuştu. Bakan Özlü\'nün konuşmasının ardından protokol üyeleri, Özlü ve sanayiciler, Teknokent\'in açılış kurdelesini kesti. Bakan Özlü, açılışın ardından Teknokent\'i gezip, firmaların Ar-Ge projeleri hakkında bilgi aldı.