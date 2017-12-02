(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek (4)

\'OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇOK CİDDİ BİR ALTYAPI VAR\'



Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, helikopterle gittiği Yenişehir ilçesinde, kurulacak olan Otomotiv Test Merkezi’yle ilgili incelemelerde bulundu. Merkezin, uzun zamandır üzerinde konuşulan, ama fiilen çok mesafe alınamayan bir proje olduğuna vurgu yapan Bakan Faruk Özlü, “Bu proje Türk Standartları Enstitüsü\'nün yürüttüğü bir projedir. Burada Kalkınma Bakanlığı vardır. Pojeyi daha geniş, kapsayıcı olması bakımından bu projede Savunma Sanayi Müsteşarımız vardır” dedi.



Bakan Özlü, geçen 2 Kasım\'da Külliye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar ile Türkiye’de ilk defa yerli marka bir otomobil üretmek için bir araya gelen beş ana yüklenici adayının katılımıyla imza töreni gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:



“Bu projenin de bir geçmişi var. Ben yaklaşık 18 aydır görevdeyim ve 18 ay süresince Türkiye\'de böyle bir milli konsorsiyum nasıl oluştururuzu çalıştık. TOBB Başkanımızın katkıları çok oldu. Bu beş firmadan biri Bursa firması ve hepsi de Türkiye\'nin çok saygın, çok değerli firmaları. O toplantıdan tam bir ay geçti, bugün de burada Otomotiv Test Merkezi için bir imza atıyoruz. Aslında yerli marka otomobil projesinin takvimine uygun bir şekilde test merkezini de hayata geçireceğiz. Bu proje ne zaman hayata geçecek diye sorarsınız, bu projenin hayata geçme süresi Türkiye\'nin otomobili projesinin süresi ile eş zamanlıdır. Çünkü sadece tasarlamak yetmez, üretmek yetmez, bunu test edip onaylamanız, değerlendirmeniz gerekir. Dolayısıyla buraya kuracağımız Otomotiv Test Merkezi veya Kara Araçları Test Merkezi son derece önemli. Bir yerli marka otomobil yapacaksak, mutlaka test merkezine ihtiyacımız var. İşte, bugün burada, imzasını atacağımız test merkezi bu ihtiyacı karşılayacak.”



Bursa\'nın geleceğinin çok parlak olduğunu, bu bakımdan Otomotiv Test Merkezi’nin otomotiv sanayiinin geliştirilmesi için çok önemli bir kilometre taşı olduğuna vurgu yapan Bakan Özlü, “Otomotiv sektöründe Türkiye\'de çok ciddi bir altyapı var. Teknik olarak hiçbir sorunumuz yok. Biz sadece Türkiye’ye has bir marka yapmak istiyoruz. Nasıl Almanya deyince birkaç marka aklınıza geliyor, Türkiye dendiği zaman da dünyada inşallah öyle akla gelecek bir marka oluşturacağız. Türkiye ismiyle birlikte akla gelen bir markamız olacak” diye konuştu.



PINAR SU TESİSLERİNDE İNCELEME YAPTI



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce açılan Pınar Su Uludağ tesisini ziyaret etti. Bakan Özlü’yü, 30 milyon dolarlık harcamayla yapılan son teknolojiye sahip tesiste, Kaymakam Ali Akça, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Özlü, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.



Bakan Özlü, incelemenin ardından Ankara’ya gitmek üzere İnegöl\'den ayrıldı.