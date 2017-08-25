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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz (2)

ÖZHASEKİ: DEPREM BİR GÜN GELİR KAPIMIZI ÇALAR Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'nın merkez Yıldırım Belediyesi’nin Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alan’ı temeli ve Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nin açılışına katıldı

25 Ağustos 2017 20:53

ÖZHASEKİ: DEPREM BİR GÜN GELİR KAPIMIZI ÇALAR Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa\'nın merkez Yıldırım Belediyesi’nin Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alan’ı temeli ve Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nin açılışına katıldı. Vatandaşın hükümet ile el ele yapacağı işler var” diyen Özhaseki şöyle konuştu: “O da yerin altındaki tehlikeye karşı birlikte olabilmek. Yerin üstündeki tehlike ile mücadele bizim işimiz ve veriyoruz. Ama yerin altındaki tehlikeye karşı da hepimizin dikkatli olması lazım. Onu görmemezlikten gelerek hayatımızı sürdürmeyiz. Deprem bir gün gelir kapımızı çalar. Hazırlık yapmak zorundayız. İşte bize düşen, bakanlığa düşen bu tehlikeyi haber vermek, sonra hazırlıkları yapmak, sonra vatandaşa yardımcı olmak, sonra da evlerimizi yavaş yavaş dönüştürmek.\" \'SALLANTILAR NİNNİ GİBİ GELECEK\' 15 yıl içerisinde 7.5 milyon konutun değiştirileceğini kaydeden Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu konutları değiştirdiğimizde hangi deprem gelirse gelsin, insanlar kımıldamadan o sallantıda ninni dinler gibi yataklarında sağa, sola dönecekler. Daha önce 2012’de bir yasa çıktı. Bu yasaya bağlı olarak epeyce dönüşüm yapıldı. Bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle muhalefete sesleniyorum. Deprem geldiğinde A partili, B partili, C partili demez. Deprem geldiğinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez demez. Sünni, Alevi demez. Alır götürür. O yüzden kimse bakanlık benim işimi yapmaz mı demesin. Çalışsın, gayret etsin, hazırlasın, kapımız sonuna kadar onlara açık. Deprem karşısında ülke olarak hep birlikte gayret edelim. Ortaya da çok hoş ortamlar çıksın.” Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atıldı.

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