(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Bu topraklarda herkesin gözü var (2)

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri\'de yaptığı açıklamada, \"Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada 900 yıldır biz varız. Bu topraklarda herkesin gözü var. İnşallah Türk milleti olarak ilelebet kalırız\" dedi. Cuma namazını Hacı Kılıç Camisi\'nde kıldıktan sonra merkez Kocasinan Belediyesi\'ne geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar\'dan çözüm merkezinde brifing aldı, ardından ilçedeki 116 mahalle muhtarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, \"Ankara\'da işler iyiye gidiyor. Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada 900 yıldır biz varız. Burada herkesin gözü var. İnşallah Türk milleti olarak inşallah ilelebet kalırız. Komşu ülkelerimiz yangın yeri. Oradaki olaylara beraber bakıyoruz. O ülkelerin yangın haline sevinen herhalde kimse yoktur. Senelerdir AB ülkelerinin kalkınma hızının 2 katı kadar büyüyoruz. Bu 2 misli büyümeye rağmen bizim uğraştığımız belalarla uğraşan başka ülke var mı? 40 senedir yavrularımız kalleşler tarafından tuzağa düşürülüyor. Bu lanet olasıcalar nereden çıktı? Siz gençlerin canı sıkıldığı için mi silahı eline aldığını sanıyorsunuz. Bu bela bitti. Sözde özyönetim ilan ediyorlar. Ülkeyi parçalamanın bir yolu bu. Evlatlarımıza kurşun sıkan hainleri çukurlarına gömdük. Şimdi yurtdışına operasyonlar yapılıyor. Bir daha inşallah böyle bir şey yapamazlar\" ifadelerini kullandı. Görevden alınan belediye başkanlarının birçoğunun görevde olduğu sürece bütçelerinin yüzde 90-95 kadarını devletten aldığını belirten Özhaseki, \"Sonra belediyeye işçi dolduruyorlar. Taşeronluk sistemi yapıyorlar. Örneğin; karşıda park var, orayı 30 kişi temizliyorsa bunlar 230 kişi alıyorlar. Çalışanların eline bin lira verip, geriye kalan parayı dağa gönderiyorlar. Belediyenin araçları dağa hizmet ediyor. Diyarbakır\'da adamın arsası var mesela, ortasından yol geçiriyorlar. Adam itiraz edince düzeltmek için para istiyorlar. Bunlara el koymayalım mı? CHP deliriyor, \'Seçimle geleni görevden alıyorsunuz\' diyorlar. Onlar her şeyi yapsın. Böyle bir şey olamaz. İşler iyi gidiyor. Orada 70 bin kadar ev hasarlı. O 70 bin evin hasarını gideriyoruz. Orada yaraları sarıyoruz\" diye konuştu. Deprem konusuna da değinen Özhaseki, İstanbul ve Türkiye\'nin depreme hazırlanması gerektiğini söyledi. Özhaseki, \"Türkiye topraklarının yüzde 66\'sı deprem bölgesi. Bilimadamları İstanbul için 2010\'a kadar 7\'nin üzerinde deprem olacağını söylüyor. Buna hazırlık yapmamız lazım. Evlerimizi sağlam hale getirmeliyiz ki deprem geldiğinde hoş geldi sefa getirdi demeliyiz. Bu açıdan geleceğe hazırlık yaptığımız bir dönem başlıyor\" dedi. Kayseri\'deki Yamula Barajı\'nı yaparken devletin kasasından para çıkmadığını da belirten Bakan Özhaseki, \"Eski tip zihniyetler küçük barajlar yaptılar, 3.5 milyar dolara mal ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin neredeyse 10 yıllık bütçesi. Kayseri\'de siz düşünüp de orta halli vatandaş olarak arayıp da bulamadığınız ne var? 3 üniversitesi var. Sportif, kültür sanat faaliyetler var. Eğlence merkezleri aynı şekilde. Sağlık derseniz 10\'larca hastane olduğu gibi bölge hastanesi yakın zamanda açılacak. Çarşıya gittiğiniz zaman bulamayacağınız bir şey yok. Bu şehirde herkes aradığını bulabilir hale geldi. İçimizde belediye başkanlarından Alevi Sünni diyeni duydunuz mu? Bizim kimsenin inancına karışacak halimiz yok. Bu şehir kardeşliğin, dostluğun bir olduğu yere geldi. Kayseri\'nin projelerini yakından takip ediyorum\" diye konuştu. Daha sonra Bakan Özhaseki, yönetimleri yeniden oluşan Melikgazi ve Kocasinan ilçe başkanlıklarıyla AK Parti İl Merkezi\'ni ziyaret ederek, İl Başkanı Cahit Özden\'den bilgi aldı.