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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş'tan dünya birincisi piyanist Kaan Turan'a tebrik-2

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dünya birincisi 13 yaşındaki piyanist Kaan Turan'ı tebrik etti

10 Eylül 2017 15:55

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dünya birincisi 13 yaşındaki piyanist Kaan Turan\'ı tebrik etti. Bakan Kurtulmuş, İzmirli küçük piyanistle annesi Şenay Turan\'ı telefonla arayarak, tebriklerini iletti. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya\'da düzenlenen ve 17 ülkeden 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Piyano Yarışması\'nda birincilik ödülüne layık görülen 13 yaşındaki piyanistin gelecekte iyi bir piyanist olacağına inandığını dile getiren Bakan Kurtulmuş, anne Turan\'ı ise evlatlarının başarısından dolayı ayrıca tebrik etti. Dünya birincisi piyanistten çalışmalarını disiplinle sürdürmesini isteyen Bakan Kurtulmuş, Kaan Turan\'a gelecekte mutlaka iyi bir üniversitede okuması ve bunun için de müzik çalışmalarını dersleriyle birlikte aksatmadan sürdürmesi nasihatinde bulundu.

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