(Görüntülü Haber) Bakan Gül: Kılıçdaroğlu saldırısını gerçekleştiren terörist SİHA'larla vuruldu (2)

\'80 MİLYONUN BİRLİĞİNİ BOZMAK İSTEYENLER VAR\' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'ndeki AK Parti İlçe kongresinin ardından beraberindekilerle Araban İlçesi\'ne geçti. İlçe Stadyumu\'nda düzenlenen AK Parti ilçe kongresine katılan Bakan Gül, Türkiye\'nin huzur ve kardeşlik ortamını bozmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle Türkiye\'de istikrarın kalıcı hale geleceğini dile getiren Bakan Gül, şöyle konuştu: \"Yanı başımızda Suriye\'de bir insanlık dramı yaşanıyor ve Suriye yine ülkemizi, Gaziantep\'imizi, Türkiye\'mizi bir sığınacak liman olarak gördüler. Ak Parti hükümetleri, Türkiye\'yi Suriye olmaktan, Türkiye\'nin ekonomisini krizlerinden kurtaran bir hükümet olmuştur. Eğer bugün Türkiye istikrar içerisinde yaşamını sürdürüyorsa, hamdolsun bu hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi sayesindedir. Türkiye\'de 80 milyonun birliğini bozmak isteyenler var. Türkiye\'de bu huzur ortamını, kardeşlik ortamını istemeyenler var. Ama biz Türküyle, Kürt\'üyle, Alevi\'siyle Sünni\'siyle bu topraklarda kardeşçe yaşadık, kıyamete kadar da kardeşçe, birlik ve beraberce yaşamaya ahdimiz var. Kimse bu birliği, beraberliği asla bozamayacak ve inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye\'de istikrar, kalıcı hale gelecektir. Türkiye\'de birlik, beraberlik kalıcı hale gelecek. Daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü ekonomisiyle Türkiye, Süper Lig\'de dünyanın ilk on güçlü ekonomisi arasına girecektir.\" Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Kamil Murat Kasney, yeniden göreve seçildi.