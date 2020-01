(Görüntülü Haber) Bakan Gül: Hayvanları 'mal' değil 'can' gören düzenleme yapacağız

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirterek, \"Bu yapılan çalışmayla hayvanları bir \'mal\' olarak gören anlayıştan, onları da bir \'can\' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez\" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün uçakla Erzurum\'a gelerek Palandöken\'deki bir otelde yapılan \'Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısına\' katıldı. Basına kapalı toplantının ardından Bakan Abdulhamit Gül, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz\'ü ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, yargıya güven ve yargının hızlanması için yeni düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Düzenlemenin yakında kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Gül, şunları söyledi: \"Yakın zamanda son halini hükümetimizce de verdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağımız yargıya güven, yargının hızlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece toplumda yargıya olan güveni zedeleyecek uygulamalar, TCK\'daki bazı düzenlemelerle eksik kalan, uygulamada gördüğümüz bazı eksiklikler neler varsa bunlarla ilgili düzelnemeleri yapacağız. Gerek huzur bozan trafikte olsun, toplumsal hayatta olsun, magandalardan tutun da mafyatik, örgütsel yapılanmaların azaltılmasına, önlenmesine yönelik yasal çalışmalarımızı, hırsızlığın tekerrürü ve bunların ceza almadan serbest bırakılması gibi bu hususlarla ilgili caydırıcı tüm düzenlemeleri de inşallah yakın zamanda yapacağız.\" \"HAYVANLARI \'CAN\' OLARAK GÖREN ANLAYIŞ\" Hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirten Bakan Abdulhamit Gül, şöyle konuştu: \"Yine hayvanları korumaya ilişkin düzenlemelerde de son aşamaya geldik. Kurumlarımızla birkaç aydır yaptığımız çalışmayı nihayete erdirmek üzereyiz. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp, Meclis\'e inşallah sevk edeceğiz. Bu yapılan çalışmayla da hayvanları bir \'mal\' olarak gören anlayıştan onları da bir \'can\' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Çünkü \'Yaratılanı severiz, Yaradan\'dan ötürü\'. Bunların hepsi bizlere emanettir. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez. Bu husus ile ilgili de yasadaki hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız. Ak Parti hükümeti bu konuda çok önemli adımlar attı ama uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olan hususları da tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artırıp, hapis cezasını getiren çalışmaları tamamlamış olacağız.\" \"KILIÇDAROĞLU SİYASETİN FUAT AVNİ\'Sİ\" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Bakan Gül, şunları kaydetti: \"Ortaya koyduğu hiçbir belge söylediğini doğrulamamaktadır. Müddei iddiasını ispat eder ama müfteri iddiasını ispat edemez. Çünkü ortada bir delil yoktur. Kılıçdaroğlu müddei olarak iddiasını ispat edememiş, tarihe bir müfteri Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak geçmiştir. Söylediği hiçbir şeyin sunduğu belge ile ispat edilmediği açıktır. Kullanmış olduğu, ifade ettiği hususların hepsi, zaten ona \'Günaydın\' diyorum, buradan aylar önce FETÖ\'cü twitter fenomenleri tarafından FETÖ\'cüler tarafından zaten dile getirilmiş hususlardır. Alıp alıp kulağına söylüyorlar, sufle yapıyor. Eline veriyorlar tutuşturuyorlar bir şeyler gösteriyor. Maalesef Kılıçdaroğlu gelmiş olduğu şu an itibarıyla siyasetin \'Fuat Avni\'si haline gelmiştir. Fuat Avni\'ler, FETÖ\'cüler pılını pırtını toplayıp kaçtı, diğerleri yargı önünde hesap veriyor. Ama siyasetin FETÖ ağzıyla Kılıçdaroğlu tarafından gerçekten konuşulması, onlar ne söylüyorsa 1-2 ay sonra ya da bir müddet sonra ya da tekraren Kılıçdaroğlu tarafından bu ifadelerin kullanılması gerçekten çok üzücü bir tablodur. Milletimiz asla bunu affetmeyecektir.\"