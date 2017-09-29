(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba'dan 'örnek köy' projesi (2)

KADINLAR DAHA BAŞARILI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası\'nda düzenlenen tarımsal sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıya katıldı. Burada tarım ve hayvancılık alanında kadının rolüne değinen Fakıbaba, \"Hayvancılıkta şunu söylüyoruz; \'ana olmazsa dana olmaz, dana olmazsa et ve süt olmaz\', bu çok önemli. Onun için özellikle ve özellikle kadın kardeşlerimizi, bacılarımızı çiftçilik konusunda tebrik ediyorum. Pırıl pırıl bacılarımı görüyorum ne kadar mutlu oluyorum. Erkek kardeşlerim beni bağışlasınlar, ama kadınların daha başarılı olduğunu görüyorum. Allah\'ın da verdiği annelik özelliğinden olsa gerek, bence çok daha başarılılar. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak kadınlara pozitif ayrımcılık demeyeceğim, ama ben ülkemi seviyorum, daha fazla çalışkan oldukları için Tarım Bakanı olarak elimden geldiıği kadar destekleyeceklerimden emin olsunlar\" dedi. Türkiye\'nin birlik ve beraberlik duygusunu güçlü tutması gerektiğine dikkat çeken Fakıbaba, \"Bizim kendimize güvenmemiz lazım. Biz bakanlık olarak kendimize ve arkadaşlarıma güveniyor, sizlere inanıyorum. Burada takım oyunu oynayacağız. Kadınıyla, erkeğiyle, belediyesiyle, milletvekilleriyle, valisiyle, sivil toplum örgütleriyle. Başka gidecek yerimiz yok, başka Bursamız yok, başka Urfamız yok, Başka Şırnakımız yok. Onun için arkadaşlar birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Allah korusun başarılı olmuş olsalardı ne olurdu. Şu anda bizim burada olmamız mümkün değildi. Onun için birlik ve beraberliğimiz Allah bozmasın. Güneydoğu ve Güneydoğulu olmaktan gurur duyuyorum. Siz Bursalısınız, haklı olarak Bursalı olmaktan gurur duyuyorsunuz. Ben Türkiyeliyim, Türkiyeli olmaktan gurur duyuyorum. Siz Türkiyelisiniz, Türkiyeli olmaktan gurur duyuyorsunuz. Hepimiz birlikte, hep birlikte Türkiyeyiz\" açıklamasını yaptı. FAKIBABA: TERÖRİSTLER, GÜNEYDOĞULU YA DA KÜRT OLAMAZ Güneydoğulu vatandaşların teröristlerle ayrı tutulmasına çok önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, \"Ama genelde, batıda algı çok farklı oluyor. Ben özellikle bu konunun aydınlatılmasını çok arzu ediyorum. Benim hemşehrilerim gerçekten vatanına, milletine, bayrağına, devletine saygılı insanlardır. Buna emin olun. Tabii ki terörist farklıdır. Onlar hiç bir zaman Güneydoğulu ve Kürt olamazlar. Onlar teröristtirler, onlar dış güçlerin maşasıdır. Bu ayrımı çok iyi yapmanızı özellikle istirham ediyorum. Dış güçlerin maşası ile benim kardeşim, canım olan Kürt halkını birbirinden ayırmanızda çok büyük fayda görüyorum. Bu bağlamda ayrım yaptığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber Türkiyeyiz. Etrafımız ateş çemberi. Irak\'ı, Suriye\'yi her tarafı görüyorsunuz. Ama buna rağlmen Türkiye olarak Avrupa\'da olmayan genişlemeyi yapıyoruz. Allah\'ın izniyle bu yıl da büyüme hızımız 5.5\'i bulacak. Bu Avrupa\'nın yüzde 100\'ü demek. Avrupa bundan dolayı böyle bir güçlü ülkeyi istemiyor. Ama kim istemezse istemesin, biz elimizden geldiği kadar çalışacağız, üreteceğiz ve bu kardeşiniz de bakanınız olarak sizin emrinizde olacak. Bundan emin olun\" diye konuştu. Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)