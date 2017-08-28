(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Türkiye'yi işgal etmiş olacaklardı (2)

SÜT TOPLAMA TESİSİ\'NİN AÇILIŞINA KATILDI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman\'da badem hasadının ardından beraberindeki heyetle Hasancık köyünde Araştırma Enstitüsü\'nün yerini inceledi. Bakan Fakıbaba daha sonra Süt Toplama Tesisi ve Genç Çiftçi programı kapsamında hayvan dağıtım törenine katıldı. Buradan da Türkiye Petrolleri toplantı salonunda düzenlenen \'Ortak Akıl\' toplantısına katılan Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tütün üreticileriyle özel toplantı yapacağını belirten Fakıbaba, \"Tütün üreticilerinin haklı talepleri var. Önemli bir çoğunluk teşkil ediyorlar. İnsanlar ailelere bakıyorlar. Biz bir defa üreten herkese karşı saygılıyız. Onlar Allah’a şükür namusu şerefiyle katkıda bulunuyorlar. Madem bir talep var arz da yerine geliyor. Dışarıdan ithal edeceğimize biz kendimiz buradaki arkadaşlarımıza neler sağlayabiliriz. Bunu konuşacağız\" dedi. Terör konusuna da değinen Fakıbaba, \"Valla bize kafa tutan kim var ise herkesin ne kadar terör örgütü var ise onların hepsinin mutlaka ve mutlaka birer birer yok olacağına inanıyorum. Çünkü halkta birlik, beraberlik görüyorum. Ülkemizi bayrağımızı sevdiklerimizi görüyorum. Vatanımızı milletimizden gurur duyuyorum. İnşallah bu projeler ile Türkiye sadece bölgesinde değil artık dünya da adını duyuran Cumhurbaşkanımız liderliğinde ümmetine hizmet eden ülke konumuna gelecektir. Bölücü insanlar bizi bölemezler hiç boşuna uğraşmasınlar birlik beraberlik içindeyiz\" diye konuştu. Yapılan açıklamadan sonra Valilik ve belediyeye ziyaretlerde bulunan Bakan Fakıbaba ardından karayolu ile Şanlıurfa\'ya hareket etti.