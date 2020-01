(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Toprağımızda gözü olanın, Türkiye gözünü çıkarır

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'da katıldığı \'IPARD-II 3. Çağrı İlan Tanıtım Programı\'nda Türkiye\'nin işgalci bir devlet olmadığını ifade ederek, \"Türkiye\'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır. Bunu herkesin bilmesi lazımdır\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun düzenlediği \'Kırsal Kalkınma Buluşmaları; IPARD-II 3. Çağrı İlan Tanıtım Programı\', Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi\'nde düzenlendi. Müze alanına kurulan çadırda yapılan tanıtıma; Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Büyükelçi Gabriel Munuera Vinals, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile Mehmet Aktyürek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bürokratlar ve çiftçiler katıldı. GAP\'ın ve tarımın başkenti olan Şanlıurfa\'da böyle anlamlı bir toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür eden Bakan Fakıbaba, bakanlık olarak kırsal kalkınmaya önem verdiklerini söyledi. Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendiren Fakıbaba, AB\'nin bu harekâta destek vermesinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Türkiye\'nin işgalci bir devlet olmadığını belirten Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları söyledi: \"Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman işgalci bir devlet olmamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti her zaman sınırlarını korumak ve ülkesine korumak adına her türlü girişimde bulunmayı, gözünü kıpmadan bu işe sahip çıkmayı, her zaman bir görev olarak kaydetmiştir. Bu bağlamda da ben özellikle Afrin\'de şehit olan kardeşlerimize, askerlerimize Mehmetçiklerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Türkiye\'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır. Bunu herkesin bilmesi lazımdır.\" \'BİZİM YÖNÜMÜZ BATI\'YADIR\' Türkiye\'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Bakan Fakıbaba, \"AB standartlarını almak, hijyenini almak, çalışma standartlarını almak; gerçekten önemli bir alışkanlık olarak görüyoruz. Bizim yönümüz Batı\'yadır. Eğer AB bizi kabul etmiyorsa onların bilebileceği bir iştir. Ama biz Batı\'ya bakıyoruz. Standartlarımız AB standardıdır. Avrupa\'nın en önemli dostu Türkiye\'dir. Eğer Türkiye olmamış olsaydı, eğer Türkiye\'ye komşu AB olmamış olsaydı, şu Suriye olayında Avrupa\'daki durumu bile tahmin etmek istemiyorum. Çünkü bizdeki şu 3.5 milyon Suriyeli göçmen Avrupa sınırları içerisinde olacaktı. Bu da Avrupa\'yı ne hale getirirdi, onu bilemiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu 3.5 milyon insanı almış bağrına basmış ve onları kardeş olarak kabul etmiş, sofralarını onlara açmıştır. Biz onları seviyoruz. İnanıyorum ki onlar da bizi seviyordur.\" \'TÜRKİYE ET İHRAÇ EDECEK\' Türkiye hiçbir zaman et ithalatını hep kabul eden bir ülke olmadığını da vurgulayan Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti: \"Göreceksiniz belirli bir süre geçtikten sonra Türkiye et ihraç edecektir. Ziraat Bankası\'yla anlaştığımız bir projede, 5 milyar lirayı sadece küçük ve orta işletmelere düve alımı için kullanacağız. 500 bin düve alacağız. Problemin nereden geldiğini ve nereden kaynaklandığını biliyoruz. Allah\'ın izniyle bu sorunu çözeceğiz. Bu projeye kadınlarımızın da sahip çıkmasını istiyorum. Türkiye bu projeler ve çalışmalar sayesinde AB\'yi yakalayıp ve geçecektir. Bu konuda vatandaşlarımıza ben yürekten inanıyorum. İnşallah AB\'yle yarış içerisinde kalacağız. Avrupa bize bakacak, biz de onlara. Kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz.\" Yapılan konuşmaların ardından kadın çiftçilere sertifikalarını veren Bakan Fakıbaba, daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından çadırda açılan stantları gezdi.